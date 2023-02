En 2018, Gatto Matto ouvrait à Laval dans un endroit névralgique (jouxtant la Place Bell et face au futur Espace Montmorency). Avec son décor fleuri, tout de rose vêtu, et sa cuisine d’inspiration italienne, il est vite devenu un restaurant couru.

L’endroit a depuis une équipe renouvelée à sa tête, dont un chef talentueux qui veut apporter une touche plus gastronomique et moins commerciale à l’endroit. D’origine arménienne, Ara Ekmekdjian a fait ses classes chez Leméac, puis à l’élégante table italienne Beatrice Ristorante et au Chien Fumant.

Alors que Gatto Matto a lancé en novembre dernier une deuxième adresse à Boisbriand, il propose une carte revisitée où on retrouve bien sûr les pâtes et pizzas qui ont fait le succès de son grand frère, mais aussi une variété d’antipasti, crudo et pesce e carne, d’inspiration méditerranéenne : pieuvre grillée avec tahini et bruschetta, salade d’endives et radicchio et son labneh aux dattes, tartare de thon rouge surmonté d’une salsa cacciatore...

Avec 95 % des produits qui sont faits maison, une carte des vins revisitée avec un beau choix de bulles, de vins de macération et bios, sans oublier les cocktails raffinés, l’équipe en place espère amener « un peu de Montréal à l’extérieur de l’île », indique Olivier Ferron, copropriétaire.

3360, avenue des Grandes Tourelles, Boisbriand