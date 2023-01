Depuis son ouverture il y a cinq ans sur le Plateau Mont-Royal, le India Rosa connaît un succès fou ! Comment expliquer cette réussite qui ne semble pas se démentir, alors qu’une deuxième adresse vient tout juste d’ouvrir dans Griffintown ?

« Nous avons mis de l’avant les saveurs authentiques de l’Inde, sans changer les goûts, mais en ajoutant le côté bar, l’ambiance. On voulait montrer aux gens que la cuisine indienne, ça peut aussi se déguster dans un resto moderne et un cadre actuel, on voulait faire évoluer la restauration indienne à Montréal », répond Goppy Sandhu, copropriétaire.

La famille Sandhu est dans le domaine de la restauration depuis les années 90, lorsque Ajmer Sandhu, patriarche, a ouvert le Sandhu, un restaurant… italien, dans Hochelaga. Établi depuis 1993 sur Papineau, ce n’est qu’en 2011 que le restaurant s’est agrandi et a commencé à offrir un menu indien à ses clients.

Pour la famille, le India Rosa était la suite logique, une façon de faire découvrir leur vision de la cuisine indienne. Ici, tout est fait maison, jusqu’au pain naan dans des fours traditionnels tandoor. Et le menu va au-delà des clichés : « Les gens connaissent beaucoup la cuisine du nord de l’Inde, le poulet au beurre et les sauces… Mais la cuisine indienne ce n’est pas que ça ! Grâce à une cuisine plus grande, nous allons pouvoir travailler beaucoup plus à Griffintown les fruits de mer, les poissons entiers comme ils sont servis dans le sud de l’Inde », détaille le restaurateur. Le India Rosa est aussi réputé pour sa vaste carte d’une cinquantaine de cocktails colorés et exotiques, avec ses sirops et épices faits maison : safran, cardamome, masala chai…

À la nouvelle adresse, installée au rez-de-chaussée du nouveau projet de tour résidentielle MaryRobert (qui compte 450 condominiums haut de gamme), le India Rosa Griffintonw profite d’un spacieux espace de 150 places. Tania Perreault (Mélisse, Hidden Fish, aPero buvette) signe le design de l’endroit, contemporain, mais avec une touche exotique et végétale qui rend les lieux très chaleureux. Pour l’instant, le nouvel espace est fermé les lundis, mais à terme il sera ouvert tous les midis et soirs, avec le brunch en prime servi les weekends.

1050, rue Wellington, Montréal