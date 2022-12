Il y a beaucoup à voir et à faire dans la métropole pendant les Fêtes ! Voici deux occasions gourmandes pour profiter de la ville.

Time Out Market Montréal

De passage dans le centre-ville, un arrêt au Time Out Market Montréal, situé dans le Centre Eaton, est tout indiqué pour prendre une pause bien au chaud et nourrir un groupe d’affamés aux goûts divergents. Avec ses 13 stands, il y en a pour tous les goûts.

Jusqu’au 3 janvier, chaque restaurant de la foire alimentaire propose un plat festif spécial. Par exemple, Chanthy Yen y va de ses délicieux dumplings signature au porc et aux crevettes avec sauce aux arachides et le chef Paul Toussaint cuisine à son stand un jambon au rhum et aux ananas avec le traditionnel riz aux pois haïtien.

Ce dimanche 18 décembre, l’endroit sera axé sur le brunch de 11 h à 15 h, avec notamment plusieurs choix de plats pour enfants, des mimosas et même une chorale de gospel !

Terrasse William Gray

PHOTO VICTORIA DA SILVA, FOURNIE PAR WILLIAM GRAY La Terrasse William Gray accueille les tablées dans ces dômes transparents chauffés cet hiver.

Pendant la pandémie, on a vu apparaître ces dômes transparents chauffés, permettant aux clients de vivre une expérience immersive en plein hiver dans leur « bulle ».

Pour un temps limité, la Terrasse William Gray, située dans l’hôtel du même nom, a installé quelques-uns de ces dômes pouvant accueillir de 4 à 8 personnes, une occasion unique de profiter (au chaud !) de la magnifique vue qu’offre l’endroit sur le Vieux-Montréal.

L’expérience, qui comprend un menu cinq services qui changera au fil des mois, est proposée jusqu’en mars 2023 ; pendant les Fêtes, un menu de Noël (24 et 25 décembre), un brunch (25 décembre et 1er janvier) et un menu du Nouvel An (31 décembre) sont aussi proposés.