Lorsqu’elle parle de son projet, Babeurre délicatesses, Karine Jacques aime le comparer à « un bébé Olive+Gourmando ». La barre est haute, se dit-on, mais une visite au mignon espace du quartier Limoilou, à Québec, suffit à nous convaincre. On est ici au royaume de la gourmandise créative, des douceurs alléchantes et tout fait envie : « buns » briochés canneberge, courge et caramel salé, biscuits à la napolitaine (fraise-vanille-matcha), scone au kimchi bleu, gâteau amandes, miel et figues…

Que ce soit à Montréal (Club Chasse et Pêche, café de l’Usine C) ou dans la capitale (Moine Échanson, Le Renard et La Chouette, Diner Saint-Sauveur), Karine Jacques a accumulé depuis plusieurs années une belle expérience en cuisine, mais la jeune maman avait envie de démarrer un projet où elle pourrait travailler à son rythme.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Un plateau de douceurs qui donne l’eau à la bouche.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Joli gâteau du moment aux figues

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Des madeleines

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Gravlax de truite avec lamelles de céleri-rave cuit au gros sel

Boisson rafraîchissante à l'argousier et à l'agastache









D’abord né sous la forme d’espace éphémère au marché Saint-Jean-Baptiste l’été dernier, Babeurre a connu un succès immédiat avec ses délicatesses du moment. L’occasion de reprendre ce petit local dans Limoilou, son quartier, a conclu l’affaire : Babeurre allait voler de ses propres ailes.

« Depuis que je suis toute petite, je caresse le rêve d’avoir un café. J’avais envie de prendre mon amour du vin, des beaux produits et de mettre tout ça ensemble avec un esprit gastronomique, mais convivial, pas du tout guindé ni aseptisé », détaille-t-elle. Ouvert de jour du mardi au vendredi (et pour l’apéro les jeudis et vendredis), l’endroit est à la fois dînette de quartier, comptoir, caviste et traiteur.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La chef Karine Jacques

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le lumineux espace du Babeurre délicatesses

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Babeurre est à la fois dînette, caviste, traiteur et comptoir.

Une sélection de vins d'importation privée est proposée pour l'apéro ou à emporter.







Le babeurre qui a donné son nom à l’endroit est un ingrédient que la chef adore utiliser, mais il représente plus : un esprit de récupération, de revaloriser ce qui normalement serait délaissé. Pour créer son menu dîner ou les petites assiettes pour l’apéro, la chef se laisse guider par son instinct, mariant les saveurs, travaillant les produits de multiples façons.

Ainsi, les résidus du maquereau fumé utilisé dans le sandwich du jour deviendront un fumet intégré dans une soupe. Le céleri-rave sera ici cuit au gros sel, servi en lamelles fines avec un gravlax de truite, là transformé en craquelins. « J’invente des affaires sur le fly, à partir de ce que j’ai en cuisine. Faut pas s’attacher ! », dit-elle en riant. Peine perdue : on est déjà accro au Babeurre délicatesses.

1200, 3e Avenue, Québec

Dès la semaine prochaine, Babeurre délicatesses adopte un horaire des Fêtes. Des marchés des Fêtes sont organisés les 23 et 30 décembre, avec surprises gourmandes, artisans sur place et bulles en fin de journée, et un brunch festif est au programme le 29 décembre (avec réservation). De retour à l’horaire habituel le 10 janvier.