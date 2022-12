Marier des produits locaux de sa nouvelle région d’adoption, le Kamouraska, avec des influences et parfums asiatiques, voilà l’offre aussi étonnante que savoureuse de la chef Marie-Fleur St-Pierre en ces temps de réjouissances. Sortez votre gingembre québécois et votre sauce hoisin, c’est parti !

À Montréal, on l’associe à la cuisine espagnole. Mais dans le Kamouraska, où elle vit désormais, c’est la cuisine asiatique qui fait vibrer Marie-Fleur St-Pierre. Ça, puis les producteurs et artisans derrière les petits trésors locaux, tels le gingembre du Jardin des Essaimés, à Saint-Alexandre, et l’esturgeon fumé de la Poissonnerie Lauzon, à Kamouraska.

Le mariage peut étonner, mais pour la chef, il est naturel. Son amour de la bouffe asiatique remonte à loin. « J’adore vraiment ça ! J’ai la nostalgie du buffet chinois de mon enfance, où j’allais avec ma grand-mère, à Repentigny. On mangeait des soupes wonton, des nouilles croustillantes… Elle cuisinait aussi des petits os dans la sauce sucrée. J’adore aussi aller me promener dans le Quartier chinois », dit celle qui a appris les rudiments de cette cuisine au début de sa carrière, alors qu’elle assistait le chef Jean Chen à l’Académie culinaire.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Marie-Fleur St-Pierre est installée depuis deux ans dans la région du Kamouraska.

La cuisinière n’a rien d’une puriste. Ce qu’elle aime, c’est travailler saveurs et textures, marier selon ses envies traditions et influences culinaires afin de proposer des plats réconfortants.

Changer d’air

C’est un peu sur un coup de tête que Marie-Fleur St-Pierre a décidé de déménager sa vie — et celle de sa famille — dans la région du Kamouraska. Tout a commencé après avoir reçu un message de Christian Bégin, qu’elle connaissait pour avoir participé à son émission Curieux Bégin, et qu’elle visitait parfois à Saint-Germain-de-Kamouraska, où il est installé depuis quelques années.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Marie-Fleur St-Pierre et Christian Bégin ont acquis en 2020 Le Jardin du Bedeau, à Kamouraska.

L’animateur et comédien caressait l’idée d’acheter une auberge et était à la recherche d’un cuisinier pour l’opérer. « Je lui ai dit que j’étais game. C’est comme si je voulais provoquer quelque chose, même si je ne savais pas trop si je pouvais », se souvient-elle.

Le projet d’auberge est finalement tombé à l’eau, mais l’occasion de reprendre Le Jardin du Bedeau, épicerie du village de Kamouraska, s’est présentée. Et tout a déboulé rapidement.

Une des raisons ayant poussé la chef à changer d’air, c’est la recherche d’une qualité de vie davantage ancrée dans une certaine lenteur et l’envie de rattraper le temps perdu avec ses enfants, qu’elle voyait peu, puisqu’elle travaillait généralement le soir. « J’avais envie de changer de routine, de faire un reset. »

Depuis que le duo a repris le commerce au printemps 2021, les tablettes de l’épicerie se sont garnies plus que jamais de produits locaux et du terroir : du sel Saint-Laurent au sirop de gingembre bio de la Coop du Cap, à Cap-au-Renard, en Gaspésie, en passant par les saucissons Fou du Cochon, fabriqués à La Pocatière. On peut y dénicher des vins, cidres et bières québécois recherchés : Auval, Chemin des Sept, Lieux Communs, Domaine des Feux Follets, jeune vignoble installé à Berthier-sur-Mer. En plus des plats cuisinés et produits maison confectionnés par la chef chaque semaine.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le coin Buvette du Jardin du Bedeau

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le sirop au gingembre de Ça goûte

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le Jardin du Bedeau, épicerie et dépanneur du village à Kamouraska

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La sélection à boire au Jardin du Bedeau fait la belle part aux vins, bières et cidres québécois.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La chef cuisine des produits maison du Jardin du Bedeau, comme des tomates assaisonnées ou de l’huile au piment Gorria.

Même si Marie-Fleur connaissait déjà bien ce que la région offre pour les papilles, son déménagement lui a permis de découvrir toute la richesse du terroir.

Depuis que je reste ici, j’ai vraiment eu une révélation de légumes. Manger une carotte et wow, elle est bonne ! Les carottes d’hiver de la Ferme Pruchière, à Saint-Pacôme, sont vraiment bonnes. Ils font de l’argousier aussi. J’ai découvert beaucoup de maraîchers, comme le Jardin des Essaimés, où je m’approvisionne en gingembre local, le Potager Saint-Denis ou les Jardins Parallèles. Marie-Fleur St-Pierre

Cantine de village

Rêver de région et de grand air et y vivre sont deux choses ; ceux qui ont fait le choix de passer de la ville à la campagne en savent quelque chose. Si Marie-Fleur, son conjoint Alexandre et leurs deux enfants se sont bien adaptés à leur nouvelle vie, il y a eu des moments plus difficiles, reconnaît-elle. Alors que le village de Kamouraska est très animé l’été, le coin est (très) tranquille durant la saison froide. « Mon premier hiver, ç’a bien été. C’est plus en mars, quand ça ne finissait plus de finir… Je m’emmerdais, donc c’est là qu’on a décidé de partir la cantine ! », raconte la chef en éclatant de rire.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La Cantine asiatique – Le Petit Jardin du Bedeau, à Saint-Pascal-de-Kamouraska

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Chaque semaine, Marie-Fleur remplit le frigo de plats cuisinés.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La Cantine asiatique a ouvert ses portes au printemps 2022.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE On trouve sur les tablettes de nombreux produits asiatiques.

Cette cantine, c’est la Cantine asiatique du Jardin du Bedeau, minuscule épicerie campée au cœur du village de Saint-Pascal-de-Kamouraska, où la famille a établi ses quartiers. L’endroit propose des spécialités asiatiques à emporter cuisinées par la chef, dont des dumplings, et des produits asiatiques d’épicerie.

L’an dernier, pour son tout premier Noël dans la région, la chef a lancé le Buffet de Noël du Jardin du Bedeau, qui est de retour cette année. Elle y propose un éventail de plats alléchants à haut degré de réconfort, certains inspirés de la cuisine traditionnelle québécoise, d’autres des classiques de la cuisine asiatique, dans un joyeux mélange festif. Quelques exemples : toast raclette à l’oignon, wonton frit au canard, soupe aux pois à l’esturgeon fumé, ragoût de pattes ou le vintage pain sandwich.

Vous pouvez commander le menu du Buffet de Noël jusqu’au 12 décembre, par téléphone, Messenger ou courriel. Il y aura une livraison à Québec le 17 décembre, puis à Montréal le 18 décembre.