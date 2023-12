Il reste encore beaucoup de choses à tirer de votre canard : les restes de chair pour confectionner d’autres plats ; les os, pour un bouillon ; et le gras, pour la cuisson. Ces dernières étapes peuvent être faites le soir même, si vous avez l’énergie, ou le lendemain.

Étapes

1. Récupérer le gras dans un petit bol et le conserver au réfrigérateur. Il peut remplacer l’huile et le beurre dans plusieurs préparations (poisson à la poêle, pommes de terre rissolées, légumes sautés, etc.).

2. Désosser le canard et conserver les restes de viande au réfrigérateur. Vous pourrez en faire des sautés, des rouleaux de printemps, des cigares au chou…

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un bouillon à base de carcasse concassée

3. Pour le bouillon, mettre la carcasse concassée dans un chaudron et recouvrir d’eau. Ajouter quelques légumes (épluchures, oignons, carottes, ail, etc.) et laisser mijoter au moins une heure.