Syrah et shiraz : même cépage. Originaire du nord de la vallée du Rhône – on y retrouve encore ses plus nobles expressions au sein de l’Hexagone –, il est aujourd’hui cultivé dans le monde entier. Sous le nom de syrah, les vins tendent habituellement à imiter le style français, très sec, aux accents de fruits noirs, de fumée, de cuir et de poivre. Sous celui de shiraz, les vins sont souvent d’inspiration plus australienne, avec un fruit exubérant et une texture dodue.

Abordable : sous le signe de la Méditerranée

La région de McLaren Vale, à une quarantaine de kilomètres au sud d’Adélaïde, est devenue une pépinière pour la viticulture durable et l’innovation. Chez Gemtree, la conversion au bio a commencé en 2001. Aujourd’hui, tout le domaine est certifié bio et biodynamique, et on y pratique l’agriculture régénérative. Les vins sont à l’image du climat méditerranéen, avec du fruit mûr et de la richesse, mais font aussi preuve d’éclat et de fraîcheur. Le shiraz Dragon’s Blood affiche une couleur pourpre intense et offre un nez explosif aux notes de confitures de mûre et de cerise, de cacao et de menthe. La bouche est riche, suave et fruitée, et des tanins modérés, au grain fin, apportent de la fraîcheur et du relief. Un shiraz classique, mais complètement sec et sans arômes boisés racoleurs ; il accompagnera un gigot d’agneau, un couscous aux merguez, un risotto parmesan et portobello.

Garde : de 2 à 3 ans

Gemtree Dragon’s Blood Shiraz McLaren Vale 2021, 18,80 $ (15179066), 14 %, bio

Classique : un grand vigneron à prix d’ami

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ J. L. Chave Sélection Mon Cœur Côtes-du-Rhône 2021

La réputation de Jean-Louis Chave n’est plus à faire : il est reconnu comme un des plus grands vignerons du Rhône, et de France. Ses vins d’Hermitage sont légendaires. Pour notre plus grand bonheur, sous le nom J. L. Chave Sélection, il élabore des vins plus abordables avec tout autant de soin. La cuvée Mon Cœur est toujours d’un très bon rapport qualité-prix, mais en 2021, elle m’a particulièrement ravie. Élaborée en parts égales avec du grenache et du syrah, elle s’ouvre sur un nez modéré, sombre et envoûtant, aux notes de fruits noirs, de terre chauffée au soleil, de garrigue et de kirsch. Une matière fruitée riche et mûre donne une texture veloutée, caressante. Quelques notes sanguines, poivrées se pointent en bouche. Très sec et frais, mais tout en souplesse, il s’allonge sur des tanins fins. Complet et harmonieux, il accompagnera jarret d’agneau, boudin noir, confit ou magret de canard.

Garde : de 4 à 6 ans

J. L. Chave Sélection Mon Cœur Côtes-du-Rhône 2021, 25,30 $ (10330433), 14,5 %

Découverte : pour les geeks du vin

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Alvear 3 Miradas Vino de Pueblo Montilla-Moriles 2021

On sort du syrah pour se diriger vers l’Andalousie. Ce n’est pas un vin qui fera l’unanimité, mais il ravira les geeks du vin. La région de Montilla-Moriles et la maison Alvear sont réputées pour leurs vins de type xérès, élaborés avec le cépage pedro ximénez. Le projet 3 Miradas met plutôt l’accent sur des vins secs, non fortifiés et sans longs élevages sous bois. Ils sont élaborés sous l’influence de la flor, un voile de levures qui se développe à la surface du vin, responsable de ses arômes et saveurs si singuliers. Celui-ci offre un nez intense qui rappelle l’amande, l’olive verte, la saumure. Un joli fruit se développe en bouche avec un léger gras, puis le vin devient archisec. Les saveurs s’étirent longtemps sur une finale à la fraîcheur saline. Pour l’apéro, avec des amandes ou du jambon salés, une pissaladière, des croquettes de morue ou des légumes en tempura.

Garde : de 3 à 5 ans

Alvear 3 Miradas Vino de Pueblo Montilla-Moriles 2021, 23,75 $ (14337798), 13 %