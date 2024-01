Cuisiner les choses soi-même permet invariablement de réduire les coûts, alors que les prix ne cessent d’augmenter. À la suite d’un appel à tous, vous avez été nombreux à présenter les trucs et les recettes qui vous permettent de réduire la facture d’épicerie.

Entier plutôt que tranché

PHOTO FOURNIE PAR JOHANNE ST-CYR Le jambon haché peut remplacer celui en tranches.

Dans bien des familles, le sandwich au jambon est l’incontournable du lunch du midi. Mais du jambon en tranches, ça revient cher au kilo. Johanne St-Cyr, de Montréal, achète le jambon entier, le fait cuire, et le décline en plusieurs recettes. « Je le mange d’abord en tranches, avec des pommes de terre, et je sépare le reste : une partie ira pour la lasagne au jambon avec béchamel, une autre ira pour le riz frit, quelques tranches pour les croque-monsieur, et je hache le reste pour les sandwiches », explique-t-elle.

Prix du jambon entier : environ de 8 $ à 10 $ le kilo

Prix du commerce du jambon tranché : à partir de 17 $ le kilo, jusqu’à 50 $ facilement

Extraire sa vanille

PHOTO FOURNIE PAR ANNE-MARIE GRENIER Extrait de vanille maison

Vous avez l’impression de faire exploser le prix de vos crêpes du samedi matin lorsque vous ajoutez de l’extrait de vanille ? Anne-Marie Grenier, de Lac-Supérieur, a la solution : elle fabrique elle-même son extrait de vanille. On fait macérer des gousses de vanille dans du rhum pendant au moins deux mois, et le tour est joué. « Après avoir comparé les prix d’une petite bouteille de vanille, vous serez convaincu », dit-elle. L’équipe d’Épices de cru conseille un ratio de cinq gousses de vanille pour 250 ml de vodka ou de rhum.

Prix maison : 48,50 $ le litre

Prix du commerce (gros format) : environ 115 $ le litre

Confiture en toute simplicité

PHOTO FOURNIE PAR ISABELLE CHARBONNEAU Confiture de fruits maison

Faire ses confitures peut paraître fastidieux, avec les pots Mason, la stérilisation et les fruits en énorme quantité, mais Isabelle Charbonneau, de Saint-Jérôme, opte pour la simplicité. Elle utilise les fruits flétris qu’elle a sous la main (pommes, petits fruits, fruits à noyau) et les mélange, en parts égales, avec des fraises congelées, des bleuets congelés ou de la rhubarbe de son jardin. « Je fais mijoter le tout 10 minutes avec une cuillère à soupe de sirop d’érable par tasse de fruit », explique-t-elle. Puis, elle pilonne légèrement le tout. « Lorsque c’est refroidi, si c’est trop liquide, j’ajoute des graines de chia moulues, environ une cuillère à soupe par tasse et demie », précise-t-elle. Elle fait ses confitures en petite quantité et conserve le reste dans des petits pots, au congélateur.

Prix maison : environ 0,80 $ par 100 ml

Prix d’une confiture commerciale : à partir de 1,40 $ pour 100 ml

Pain polyvalent

PHOTO FOURNIE PAR JACYNTHE HUARD Pain à panini

Jacynthe Huard, de Saint-Denis-sur-Richelieu, a plus d’un tour dans son sac pour économiser : utiliser ce qu’elle a déjà, modifier la recette, congeler, cuisiner de saison… Et l’une de ses recettes combine tout ça : son pain à panini. Elle s’est inspirée de la pâte à pizza de Ricardo et du schiacciata – un pain plat de Toscane – pour créer sa propre recette. Elle s’en sert pour faire des sandwiches (avec ce qui traîne au frigo et dans les armoires), des tartines, et même comme base pour les pizzas. « C’est un pain très polyvalent », qui se conserve bien au congélateur. Découvrez sa recette dans l’onglet suivant.

Prix maison : 1,25 $ pour 4 pains à panini

Prix du commerce : 4,99 $ pour grands pains naan

Savez-vous faire votre bouillon ?

PHOTO FOURNIE PAR SYLVAINE TÉTREAULT Bouillon de légumes maison

Sylvaine Tétreault, de Granby, accumule ses retailles et pelures de légumes dans un sac Ziploc, qu’elle conserve au congélateur : tronçon de céleri, tige de persil, pied d’asperge, pelures de carotte, d’oignon et de panais… Quand le sac est plein, elle verse le tout dans un chaudron, recouvre d’eau, et laisse mijoter. Résultat ? Un délicieux bouillon de légumes, qu’elle utilise pour cuire son riz et son couscous, et comme base pour des potages.

Prix maison : 0 $ par 100 ml

Prix du commerce du bouillon de légumes : 0,20 $ par 100 ml

Cuisiner au micro-ondes

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Quelques déclinaisons du pain au four à micro-ondes

Cuisiner au four à micro-ondes est un concept qui date d’une autre époque. « Mais celle-là, croyez-moi, elle fonctionne », dit la Montréalaise Marie Trudel à propos de sa recette de pain muffin anglais sans pétrissage… au micro-ondes. Marie Trudel a trouvé cette recette il y a une vingtaine d’années sur le site internet de la levure Fleischmann. Elle s’en sert pour faire des sandwiches, des croûtons à l’ail, des canapés et des tartines. « Comme un muffin anglais, les tranches doivent être passées au grille-pain pour être mangées, avec le craquant caractéristique des rebords et des alvéoles grillées », précise-t-elle. Au lieu de mettre du lait ordinaire dans la recette, elle utilise du lait en poudre, plus abordable. Elle achète sa levure à la livre, et la conserve au congélateur. Elle nous présente sa recette dans l’onglet suivant.

Prix maison : 1,60 $ pour un pain de 550 g

Prix du commerce : 6 $ pour 550 g de muffin anglais

Houmous maison

PHOTO FOURNIE PAR JEAN COURTOIS Houmous maison

Cuisiner soi-même le houmous permet de faire de grosses économies, et encore plus lorsqu’on utilise des pois chiches secs. C’est ce que fait Jean Courtois, de Danville, en Estrie. Il fait tremper les pois chiches entre six et huit heures, dans un grand volume d’eau, au réfrigérateur, les rince, puis les fait bouillir environ 30 minutes dans de l’eau salée. « Les pois sont cuits lorsqu’ils s’écrasent entre deux doigts », dit-il. Sa recette de houmous combine un sac de pois chiches secs de deux livres (907 g), 310 ml d’eau, 310 ml d’huile d’olive, 180 ml de jus de citron, 120 g de beurre de sésame, deux têtes d’ail confit au four, sel et poivre. Il réduit tous les ingrédients au robot culinaire, et le tour est joué. Le houmous se conserve bien au congélateur.

Prix maison : 0,50 $ par 100 g

Prix du commerce (gros format) : à partir de 1,20 $ par 100 g

Granola économique

PHOTO FOURNIE PAR LAURIE-ANNE PILON-LUTFY Du granola maison

Ce que Laurie-Anne Pilon-Lutfy ne sait pas cuisiner, elle apprend à le faire. C’est ainsi que la Montréalaise s’est mise à faire elle-même ses barres d’énergie, ses biscuits à déjeuner, mais aussi son granola. Parlez-en à n’importe quel maître de l’économie familiale : on économise beaucoup en fabriquant son granola. Laurie-Anne Pilon-Lutfy a jeté son dévolu sur une recette de granola épicé à la chai tirée du blogue Gimme Some Oven, bourrée de noix et sucrée au miel (donc plus chère), mais on peut trouver une recette encore plus économe.

Prix maison : 1,25 $ par 100 g

Prix du commerce : entre 1 $ et 2,50 $ par 100 g

Passion kombucha

PHOTO FOURNIE PAR GENEVIÈVE LEBLANC Kombucha aromatisé aux raisins de jardin

Pour cette dernière suggestion, c’est nous qui avons pris contact avec Geneviève Leblanc, de Sainte-Julie. Depuis maintenant quatre ans, elle prépare son kombucha tous les mercredis. Geneviève a fait plusieurs essais et erreurs pour arriver à sa recette actuelle, basée sur la recette offerte sur le site internet de l’entreprise RISE. Ses deux ingrédients secrets ? La tisane à l’hibiscus et à l’églantier et des raisins de son jardin. Elle nous donne sa recette dans l’onglet suivant.

Prix maison : 1 $ le litre

Prix au commerce : de 7 $ à 9 $ le litre

Trois recettes

Voici trois recettes de nos lecteurs, pour faire fondre votre facture d’épicerie.

Pain « muffin anglais » au micro-ondes

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Pain au micro-ondes

Recette de Marie Trudel, jadis offerte sur le site internet de Fleischmann

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 9 minutes

Repos : 48 minutes

Rendement : 16 tranches

Ingrédients

3 tasses de farine blanche ou de blé entier, ou un mélange des deux

3 c. à soupe de sucre

1 c. à thé de sel

1/8 de c. à thé de bicarbonate de soude

2 1/2 c. à thé de levure sèche instantanée

1 1/4 à 1 1/3 de tasse de lait chaud, mais pas brûlant

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger le sucre, le sel et le bicarbonate, puis ajouter la farine et la levure. Bien mélanger.



2. Verser le lait chaud et mélanger avec une spatule. La pâte ne doit pas être assez ferme pour tenir dans les mains, mais elle ne doit pas être liquide non plus.



3. Verser la pâte dans un moule en pyrex (8 pouces sur 8 pouces) légèrement huilé.



4. Au micro-ondes, cuire 1 minute à 50 % de puissance. Laisser reposer 11 minutes.



5. Repérer ces deux actions deux autres fois.



6. Cuire 6 minutes à 100 % de puissance.



7. Laisser reposer 5 minutes, puis démouler le pain. Ses pourtours seront collants. Laissez sécher 10 minutes.

Pour conserver le pain, Marie Trudel le coupe en 16 tranches, elle les fait légèrement griller, puis les garde au congélateur dans un plat hermétique. « Lorsque j’ai besoin de mes deux rôties le matin, je les fais griller à nouveau », dit-elle.

Pour une version « brioche » de ce pain, on peut ajouter au mélange 1/3 de tasse de raisins secs, le zeste d’une orange et 2 c. à thé de cannelle.

Pain à panini au sarrasin de Jacynthe Huard

PHOTO FOURNIE PAR JACYNTHE HUARD Pain à panini

Recette inspirée de la pâte à pizza du site Ricardo et du pain toscan schiacciata

Préparation : 10 minutes

Repos : 2 heures

Cuisson : 12 minutes

Rendement : 4 pains à panini

Ingrédients

50 g de farine de sarrasin

270 g de farine blanche non blanchie

4 c. à thé de sucre

2 c. à thé de levure instantanée

1 c. à thé de sel

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 tasse d’eau froide, réchauffée au micro-ondes 15 secondes (elle ne doit pas être chaude)

Huile d’olive ou graisse végétale de type Crisco

Préparation

1. Dans un bol, mélanger les farines, le sucre, la levure et le sel.



2. Ajouter l’huile d’olive et l’eau, et mélanger avec une cuillère de bois.



3. Mettre un peu de farine sur un tapis en silicone ou directement sur le comptoir et y transférer la pâte.



4. Façonner la pâte en la repliant et en la pétrissant, comme on le ferait pour une pâte à pizza. Ajouter un peu de farine au besoin.



5. Déposer la pâte dans un bol préhuilé. Enrober d’huile d’olive. Couvrir et laisser reposer 2 heures à température pièce. (On peut aussi laisser reposer la pâte au frigo pendant la nuit avant de la laisser tempérer deux heures à température pièce.)



6. Préchauffer le four à 450 o F (230 o C).



F (230 C). 7. Graisser une plaque de cuisson (9 sur 11 pouces) ou un plat en pyrex (9 sur 6 pouces ou 10 sur 7 pouces) avec de la graisse végétale ou de l’huile d’olive.



8. Étendre délicatement la pâte avec les doigts pour que la pâte fasse toute la surface de la plaque ou du pyrex.



9. Cuire 12 minutes.



10. Démouler et laisser refroidir sur une grille de refroidissement.



11. Une fois refroidie, couper la pâte en 4 morceaux et couper ensuite chaque morceau en deux, pour en faire le dessus et le dessous d’un panini.

Kombucha à l’hibiscus

PHOTO FOURNIE PAR GENEVIÈVE LEBLANC Kombucha maison

Recette de Geneviève Leblanc, inspirée de la recette de Rise

Préparation : 45 minutes

Fermentation : 7 jours +48 heures

Rendement : 6 litres

Ingrédients

5 sachets de thé noir ou vert, ou un mélange des deux

2 c. à soupe de tisane à l’hibiscus et à l’églantier Bulk Barn

1 ½ tasse de sucre

3 champignons Scoby *

600 ml de kombucha

* Si vous n’avez pas de champignons Scoby (la mère de kombucha), fabriquez-les en suivant les étapes de la recette sur le site de Rise.

Préparation

1. Faire bouillir une bouilloire pleine d’eau (environ 1,7 litre) et verser dans un plat en pyrex de 5 litres.



2. Ajouter les poches de thé et la tisane. Après cinq minutes, retirer les poches de thé.



3. Lorsque la température est plus basse que 30 o C, filtrer le liquide et le transvider de manière égale dans trois bocaux de 2 litres.



C, filtrer le liquide et le transvider de manière égale dans trois bocaux de 2 litres. 4. Dans chaque bocal, ajouter ½ tasse de sucre et 200 ml de kombucha. Bien mélanger.



5. Faire de nouveau bouillir 1,7 litre d’eau, verser dans le pyrex de 5 litres, puis faire infuser les mêmes poches de thé et la même tisane pendant 5 minutes. Lorsque la température est de moins de 30 o C, ajouter aux trois mêmes bocaux de 2 litres.



C, ajouter aux trois mêmes bocaux de 2 litres. 6. Dans chaque bocal, déposer un champignon Scoby ayant préalablement trempé pendant une nuit dans de l’eau distillée.



7. Recouvrir chaque bocal avec un essuie-tout ou un tissu respirant, attaché avec un élastique.



8. Laisser reposer dans un lieu sombre à 20 o C pendant sept jours. Un nouveau champignon devrait se former à la surface de chaque bocal.



C pendant sept jours. Un nouveau champignon devrait se former à la surface de chaque bocal. 9. Retirer les champignons. Conserver les nouveaux Scoby au réfrigérateur, dans 600 ml de kombucha, en vue de la prochaine fois.



10. Bien mélanger et sentir. Il devrait y avoir une odeur de vinaigre, ou alors très peu d’odeur. Si l’odeur est différente, mieux vaut jeter le mélange.



11. Prendre des bouteilles de verre (bouteilles de Perrier, bouteilles de kombucha commercial) et ajouter quelques raisins au fond de chaque bouteille. (On peut aussi mettre des framboises, du gingembre, des herbes aromatiques…) Transvider le kombucha, et visser les bouchons fermement.



12. Laisser reposer les bouteilles encore 48 heures, à l’ombre, à 20 o C, pour laisser fermenter les fruits.



C, pour laisser fermenter les fruits. 13. Mettre les bouteilles au réfrigérateur. C’est prêt !