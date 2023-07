Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Vite fait bien fait : tofu korma

Ingrédients

1/2 tasse de noix de cajou rôties

1/4 de tasse de raisins secs

1 tasse d’eau

1 oignon jaune, coupé en 4

2 gousses d’ail

2 c. à soupe de gingembre frais, haché

1 paquet (454 g) de tofu ferme

2 c. à soupe d’huile végétale

1 boîte (540 ml) de lait de coco

2 c. à soupe de pâte de tomates

1 c. à thé de garam masala

1 c. à soupe de miel (ou de sirop d’érable)

Sel et poivre, au goût

Coriandre fraîche, pour servir

Préparation

Faire tremper les noix de cajou et les raisins secs dans l’eau pendant un minimum de 2 heures et un maximum de 8 heures à température ambiante.

Au robot mélangeur, broyer le mélange de noix de cajou et de raisins avec l’eau de trempage. Ajouter l’oignon, l’ail et le gingembre, puis former une pâte bien lisse. Réserver.

Couper le tofu en tranches de 1 cm d’épaisseur, puis déchirer le tofu avec les mains en format bouchées.

Dans une grande poêle antiadhésive, à feu moyen, faire chauffer l’huile végétale, puis saisir le tofu de 2 à 3 minutes de chaque côté afin de le dorer. Ajouter le lait de coco, la pâte de tomates, le garam masala, le miel et le mélange de noix de cajou et de raisins broyés, puis assaisonner.

Couvrir et cuire à feu doux de 25 à 30 minutes.

Servir sur du riz avec un peu de coriandre fraîche hachée.

Note

Afin d’obtenir une sauce bien onctueuse, il faut utiliser un robot mélangeur puissant pour broyer la préparation de noix de cajou.

Source : recette tirée du livre 3 fois par jour, tome 4 – Un peu plus végé, de Marilou.

Publié sur lapresse.ca le 30 janvier 2021.

Petit creux : poisson frit à la citronnelle de Kim Thúy

PHOTO JACKF, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Poisson frit à la citronnelle, de Kim Thúy

Kim Thúy nous suggère une recette simple et savoureuse : le poisson frit à la citronnelle. « Le poisson ou le tofu à la citronnelle est un plat qui se trouve à table au moins une fois par semaine, nous dit Kim Thúy. Il s’agit d’une recette extrêmement simple à préparer, et ce, avec 5 ingrédients : poisson ou tofu, citronnelle très finement hachée, ail, sel, piment au goût. On ne peut pas imaginer que le goût puisse être aussi explosif et satisfaisant en bouche avec si peu. »

Poisson blanc pour deux personnes en filets ou entier (vidé et sans écailles)

Ingrédients

2/3 de tasse (170 ml) de citronnelle, hachée le plus finement possible

1 c. à thé de sel

1 piment oiseau, haché finement (ou en morceaux, si on veut avoir le parfum pendant la cuisson et les écarter une fois dans l’assiette)

¼ de tasse (60 ml) d’huile d’arachide

1 gousse d’ail, hachée

Préparation

Déposer la citronnelle, le sel et le piment oiseau dans un cul-de-poule moyen, bien mélanger.

Enrober le poisson du mélange à la citronnelle en frottant bien.

Dans une poêle à fond épais, faire chauffer l’huile à feu moyen et y déposer le poisson. Retourner à mi-cuisson. Lorsque la citronnelle commence à avoir la couleur du jus de pomme filtré, ajouter l’ail dans l’huile et poursuivre la cuisson environ 2 minutes. Lorsque la citronnelle atteint la couleur du bonbon au caramel, c’est signe qu’il faut retirer du feu.

Servir aussitôt avec des bols et vermicelles et des ramequins de sauce de poisson diluée.

Source : cette recette de poisson à la citronnelle est identique à la recette de tofu à la citronnelle que Kim Thúy partage dans son livre Le secret des Vietnamiennes, publié aux Éditions Trécarré en 2017.

Publié sur lapresse.ca le 23 décembre 2020.

Appelez-moi chef ! : tempeh façon spare ribs de Marie-Michelle Chouinard

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Tempeh façon spare ribs de Marie-Michelle Chouinard

Marie-Michelle Chouinard est végane depuis 2013, car le bien-être animal lui tient à cœur. Dans La cantine végane, publié chez VLB éditeur, elle propose une soixantaine de recettes. « J’ai voulu sortir des sentiers battus des recettes véganes, dit-elle. C’est très toast à l’avocat, bol avec des légumes crus sur le dessus, etc. Je trouve que ce n’est pas ce qui convainc les gens d’essayer le véganisme. »

Autrice du blogue Une maman végane, Marie-Michelle Chouinard est la mère d’Adam, deux ans et demi. Elle partage avec les lecteurs de La Presse une recette de tempeh façon côtes levées. « Le tempeh est aliment méconnu, souvent mal cuisiné, observe-t-elle. Le secret est dans la sauce ! Braiser le tempeh et le cuire dans une sauce, c’est ce qui fait que c’est bon. »

Rendement : 2 portions

Préparation : 35 minutes

Ingrédients pour le tempeh

1 bloc (240 g) de tempeh

2 c. à soupe d’huile de sésame grillée

1 c. à thé de fécule de maïs

2 c. à soupe d’eau

Graines de sésame grillées (optionnel)

Ingrédients pour la sauce

2 c. à soupe de sauce soya ou tamari

2 c. à soupe de mélasse de fantaisie

2 c. à soupe d’huile de sésame grillé

2 c. à soupe de ketchup

2 c. à soupe de cassonade

1 c. à soupe de vinaigre de riz

½ tasse d’eau

5 gousses d’ail, hachées

3 c. à soupe de gingembre frais, haché

Préparation

Si le tempeh est congelé, le faire bouillir dans l’eau une dizaine de minutes. Retirer les pellicules plastiques, dont celle sous l’emballage, avant de le plonger dans l’eau bouillante.

Préchauffer le four à 350 °F.

Couper le tempeh en cubes et réserver. « Je le coupe habituellement en six dans le sens de la largeur, puis en dix dans le sens de la longueur », précise Marie-Michelle Chouinard.

Dans un contenant allant au four, mélanger tous les ingrédients pour obtenir la sauce. Déposer le tempeh et bien l’enrober.

Couvrir hermétiquement de papier d’aluminium et enfourner 25 minutes au centre du four.

Dans une poêle, faire chauffer l’huile de sésame à feu moyen-vif. À l’aide d’une spatule, retirer les cubes de tempeh de la sauce et les saisir à la poêle. Baisser le feu à moyen et laisser colorer légèrement les cubes en les retournant.

Pendant ce temps, mélanger la fécule de maïs et l’eau. Ajouter le mélange à la sauce. Une fois que le tempeh est coloré, ajouter la sauce. Laisser épaissir quelques instants, bien enrober et servir garni de graines de sésame.

Publié sur lapresse.ca le 17 octobre 2020.

Source : recette tirée de La cantine végane, recettes pour bons vivants, de Marie-Michelle Chouinard, VLB éditeur.

Plaisir coupable : yogourt glacé croquant aux petits fruits

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE DUCHARME Yogourt glacé croquant aux petits fruits

Une collation très sympa pour les enfants (et les parents), particulièrement lors des journées chaudes. La banane apporte un petit côté sucré qui permet de réduire la quantité de sucre de la recette.

Ingrédients (pour 12 portions)

2 tasses de petits fruits congelés

1 1/2 tasse de yogourt nature

3 c. à soupe de sirop d’érable ou de miel

1 banane très mûre, écrasée

1 tasse de riz soufflé

2 c. à soupe de noix de coco râpée

Préparation

Dégeler les petits fruits au micro-ondes de 2 à 3 minutes, puis les écraser à la fourchette.

Dans un grand bol, mélanger le yogourt, les fruits, le sirop d’érable, la banane et le riz soufflé.

Étendre uniformément sur une plaque à pâtisserie recouverte d’un papier parchemin.

Placer au congélateur pour environ 3 heures, puis casser en morceaux.

Conserver les morceaux dans un sac de congélation.

Source : recette de Sophie Ducharme.

Publié dans La Presse+ le 11 mai 2017.

Santé ! : smoothie aux arachides, dattes et banane

PHOTO CATHERINE CÔTÉ, FOURNIE PAR HUBERT CORMIER Smoothie aux arachides, dattes et banane

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) d’arachides

3 dattes Medjool dénoyautées

250 ml (1 tasse) de boisson de soya non sucrée

1 banane

15 ml (1 cuillerée à soupe) de beurre de soya

125 ml (1/2 tasse) de glace

Préparation

Faire tremper les arachides et les dattes dans le lait de soya afin de conserver tous les éléments nutritifs.

Le lendemain matin, passer tous les ingrédients au robot jusqu’à l’obtention d’un smoothie à la texture lisse et homogène.

Le conseil d’Hubert

Il est possible de varier les ingrédients de cette recette en changeant la variété de noix. Essayez avec des noix d’acajou ou des amandes.

Source : recette d’Hubert Cormier, nutritionniste, tirée de son livre Légumineuses & Cie.

Publié sur lapresse.ca le 9 février 2017.