Kim Thúy nous suggère une recette simple et savoureuse : le poisson frit à la citronnelle. « Le poisson ou le tofu à la citronnelle est un plat qui se trouve à table au moins une fois par semaine, nous dit Kim Thúy. Il s’agit d’une recette extrêmement simple à préparer, et ce, avec 5 ingrédients : poisson ou tofu, citronnelle très finement hachée, ail, sel, piment au goût. On ne peut pas imaginer que le goût puisse être aussi explosif et satisfaisant en bouche avec si peu. »

Catherine Handfield

La Presse

Poisson blanc pour deux personnes en filets ou entier (vidé et sans écailles)

Ingrédients

2/3 de tasse (170 ml) de citronnelle, hachée le plus finement possible

1 c. à thé de sel

1 piment oiseau, haché finement (ou en morceaux, si on veut avoir le parfum pendant la cuisson et les écarter une fois dans l’assiette)

¼ de tasse (60 ml) d’huile d’arachide

1 gousse d’ail, hachée

Préparation

1. Déposer la citronnelle, le sel et le piment oiseau dans un cul-de-poule moyen, bien mélanger.

2. Enrober le poisson du mélange à la citronnelle en frottant bien.

3. Dans une poêle à fond épais, faire chauffer l’huile à feu moyen et y déposer le poisson. Retourner à mi-cuisson. Lorsque la citronnelle commence à avoir la couleur du jus de pomme filtré, ajouter l’ail dans l’huile et poursuivre la cuisson environ 2 minutes. Lorsque la citronnelle atteint la couleur du bonbon au caramel, c’est signe qu’il faut retirer du feu.

4. Servir aussitôt avec des bols et vermicelles et des ramequins de sauce de poisson diluée.

Cette recette de poisson à la citronnelle est identique à la recette de tofu à la citronnelle que Kim Thúy partage dans son livre Le secret des Vietnamiennes, publié aux Éditions Trécarré en 2017.