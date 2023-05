La plancha s’impose sur les balcons et terrassesdu Québec. Qu’il s’agisse d’un appareil individuel équipé de ses propres brûleurs ou d’une plaque amovible installée au besoin sur son barbecue au gaz ou au charbon, la plancha est devenueun accessoire incontournable pour la cuisson en plein air. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle tendance.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Une tendance lourde

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Après la montée en popularité des fumoirs il y a une dizaine d’années, on voit de plus en plus apparaître la plancha comme outil de cuisson en plein air.

Le monde du barbecue québécois vit sa deuxième révolution. Après la montée en popularité des fumoirs il y a une dizaine d’années, on voit de plus en plus apparaître la plancha comme outil de cuisson en plein air. Invention espagnole datant du XIXe siècle, la plaque de cuisson métallique est maintenant offerte en plusieurs formats, démocratisant encore davantage la polyvalence de sa cuisson savoureuse.

« Le Québec est rendu plancha, on le ressent et je te le confirme avec ce qui se passe en magasin », assure Jean-Philippe Lavoie, copropriétaire de BBQ Québec, qui a décidé cette année de célébrer les dix ans de l’entreprise en voyageant un peu partout dans le monde avec son frère et associé Max, pour aller voir comment ça se passe ailleurs, côté gril.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Philippe Lavoie, copropriétaire de BBQ Québec

« Le BBQ, c’est universel, dit cet inconditionnel de la cuisson sur le feu. Quand on a un petit lousse, on veut se gâter pour aller voir les différentes cultures pour ramener des techniques tellement diverses. On est allés jusqu’à maintenant en Colombie, au Royaume-Uni, au Brésil, en Argentine, au Texas, au Kentucky. »

Ils sont aussi passés en France, où justement la plancha fait tout un tabac. Selon le fabricant Weber, qui vient de lancer sa gamme d’appareils et d’accessoires de plancha, le Québec a certainement profité de sa relation privilégiée avec la France. « Des consommateurs nous demandaient depuis longtemps à quel moment nous allions commencer à offrir des planchas au Québec, confie Patricia Larez, vice-présidente marketing chez Weber Canada. Bien qu’il soit encore trop tôt pour mesurer la tendance, nous avons des détaillants qui ont déjà réapprovisionné leur stock, ce qui confirme notre conviction que cela va vraiment bien se passer. »

« Au Québec, la tendance est vraiment plus big qu’en bien d’autres endroits dans le monde, plus encore qu’au Texas, en fait, assure de son côté Jean-Philippe Lavoie. On en parle depuis un bout, mais il ne faudrait pas passer sous silence le rôle de Simon de l’Est et son smash burger, c’est certain que ça a contribué à populariser la plancha chez nous ! »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un bon smash burger ne s’imagine pas sans plancha

Pour le smash burger… et plus encore !

Simon Jodoin-Bouchard, le fameux Simon de l’Est, est en effet celui par qui le smash burger a été remis à la mode, grâce au menu décadent de sa populaire cantine urbaine Chez Simon, dans le quartier Tétreaultville, à Montréal. Et pour obtenir une boulette de bœuf à la croûte croustillante et caramélisée caractéristique du smash burger, il faut une plancha.

« On parle de smash burger, mais la plancha fait aussi de super belles saisies, en plus de pouvoir travailler plusieurs aliments sur différents endroits de la plaque à différentes températures, dit Simon Jodoin-Bouchard, reconnaissant du coup de chapeau de son collègue Jean-Philippe Lavoie. Cela dit, on n’enlève rien au barbecue ; mais essaye de faire un sauté asiatique avec ça ? Le gars qui trippe veut tout le kit dans sa cour ! »

La plancha a aussi l’avantage de conserver les saveurs des aliments cuits à sa surface.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Simon Jodoin-Bouchard s’est fait connaître avec sa cantine urbaine Chez Simon, où il sert notamment son fameux smash burger.

Une fois qu’elle est assaisonnée, la plancha transmet ses saveurs aux recettes. Des gens viennent me voir et me disent que leurs burgers ne goûtent pas la même chose que ceux que je sers dans mon resto. C’est normal, parce que ce n’est pas ma plancha ! On peut donc en effet développer sa propre plancha, avec plusieurs saveurs sur une belle surface. Simon Jodoin-Bouchard

Micael Béliveau, alias le Maître fumeur, s’est fait connaître grâce à ses vidéos en ligne et ses livres de recettes, dont Fumoir : les recettes inédites du Maître fumeur, vendu à 65 000 exemplaires, et Passion BBQ. Il vient tout juste de publier un quatrième livre de recettes consacré à la plancha. En plus de 80 recettes, le livre contient une section qui permet de démystifier la plancha, des accessoires aux différentes surfaces de cuisson en passant par les conseils d’entretien et de nettoyage.

« Sur une plancha, on peut conserver nos gras et nos jus pour d’autres cuissons, ce que l’on ne peut pas faire sur un barbecue, où le gras coule. C’est pourquoi j’aime en particulier cuire mes darnes de saumon sur la plancha ; tu as une surface de contact sur toute la pièce de poisson, la caramélisation est complète et je ne perds pas mon gras. Aussi, comparativement à la cuisson dans un poêlon, on ne peut pas y cuire autre chose, tandis que l’on peut communiquer les saveurs sur une plancha », détaille celui dont les sites sont visités chaque année par plus de 3 millions d’internautes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Micael Béliveau vient de publier un livre de recettes consacré à la plancha.

Une plancha à sa façon

Si la plancha n’est pas appropriée pour les cuissons lentes, elle s’avère un outil inestimable, en amenant à la maison une polyvalence longtemps réservée aux cuisines de restaurant. « C’était moins publicisé, les gens ne croyaient pas que c’était si accessible, souligne Micael Béliveau. Mais il y a aujourd’hui tellement de marques, alors que c’était un produit de luxe il n’y a pas si longtemps. Aussi, avec une plancha, il n’y a pas de danger avec la flamme nue, tu n’as plus de vaisselle à faire dans la maison et c’est tellement rassembleur. »

« Je l’utilise presque toutes les semaines, ajoute Jean-Philippe Lavoie. Les dimanches, j’invite des amis à la maison, c’est la soirée smash, on se fait des burgers simples, doubles, triples ou même quadruples. Ça doit faire trois ou quatre mois qu’on n’a pas sauté une soirée ! »

Salé et sucré sur la plancha

Pad thaï aux crevettes

Le pad thaï aux crevettes est l’une des recettes présentées par Micael Béliveau dans Plancha, quatrième ouvrage du populaire Maître fumeur, qui nous a accueillis dans son repaire mauricien et sur son étonnante terrasse, construite sur deux étages pour y accueillir des convives, mais aussi chacun de ses 32 barbecues !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pad thaï plancha, une rectte de Micael Béliveau

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 10 minutes

Rendement : 4 portions

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les ingrédients du pad thaï aux crevettes

Ingrédients

225 g (1/2 lb) de nouilles aux œufs

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame

225 g (1/2 lb) de crevettes moyennes (calibre 31/40)

1 petit oignon émincé

5 ml (1 c. à thé) de sel

2 œufs battus

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

60 ml (1/4 de tasse) d’arachides hachées

60 ml (1/4 de tasse) d’oignons verts émincés

30 ml (2 c. à soupe) de coriandre fraîche hachée

Pour la sauce

60 ml (1/4 de tasse) de sauce soya

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de riz

30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime frais

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

15 ml (1 c. à soupe) de sauce chili épicée thaïe ou de sriracha

15 ml (1 c. à soupe) de sauce de poisson

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pour la recette, vous aurez besoin d’un petit oignon émincé.

Préparation

1. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la sauce. Réserver.

2. Dans une casserole d’eau bouillante, cuire les nouilles de 3 à 4 minutes. Égoutter.

3. Préchauffer la plancha à puissance moyenne élevée.

4. Sur la plaque chaude, faire fondre le beurre. Cuire l’oignon environ 4 minutes en remuant.

5. Ajouter les crevettes. Saler et poursuivre la cuisson de 3 à 4 minutes, jusqu’à ce que les crevettes soient cuites.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des crevettes grésillent sur la plancha.

6. Pendant ce temps, cuire les œufs à côté des crevettes de 4 à 5 minutes en remuant afin qu’ils soient brouillés.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Ajouter les nouilles et mélanger avec les œufs et les crevettes.

7. Ajouter les nouilles et mélanger avec les œufs et les crevettes. Ajouter la sauce et l’huile de sésame. Remuer et cuire de 2 à 3 minutes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE On verse la sauce…

8. Servir avec les arachides, les oignons verts et la coriandre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La touche finale !

Fromage et foie gras aux ananas flambés

Conviviale à souhait, la plancha se prête à toutes les expérimentations. Micael Béliveau s’est d’ailleurs permis d’improviser avec une petite recette toute simple de fromage frais aux ananas flambés et foie gras que l’on mange comme des tacos !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Fromage et foie gras aux ananas flambés

Ingrédients

400 g de fromage frais non salé

110 g de foie gras

4 tranches d’ananas

30 ml (1 oz) de whisky à la cannelle

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique

Sel noir ou gros sel

Échalote émincée

Préparation

1. Démarrer la plaque de cuisson à haute température.

2. Une fois qu’elle est bien chaude, ajouter le beurre et déposer les tranches d’ananas.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Sur la plancha, on peut faire griller toutes sortes d’aliments.

3. Retourner après environ 2 minutes, de sorte que les ananas soient bien dorés des deux côtés.

4. Flamber les ananas sur la plaque avec le whisky, puis les retirer de la plaque.

5. Couper le fromage non salé en tranches, ajouter les ananas grillés et les morceaux de foie gras.

6. Saler le tout généreusement, ajouter les échalotes et le vinaigre balsamique et servir !