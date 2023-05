Conseils, astuces et suggestions pour ceux et celles qui bavent d’envie de se procurer une plancha

Appareils complets

IMAGE FOURNIE PAR WEBER CANADA La plancha à trois brûleurs au gaz G28, 589,99 $, par Weber

Munies de deux, trois ou quatre brûleurs au gaz, les planchas individuelles ont des formats semblables à ceux des barbecues, à la différence du couvercle, beaucoup plus mince. Le choix a explosé depuis quelques mois dans les détaillants spécialisés, dans les magasins d’ameublement et même dans les grandes surfaces. On peut désormais trouver des appareils fort convenables à 400 $ ou 500 $, tels que ceux proposés par les entreprises Blackstone et Royal Gourmet, mais aussi par le géant Weber, qui vient de lancer sa propre gamme de planchas à prix compétitifs. On trouve à 170 $ des planchas portatives alimentées avec de petites bonbonnes au propane — on peut y cuire jusqu’à neuf burgers — alors qu’il est possible de dépenser près de 2000 $ pour les plus grandes planchas haut de gamme de marque Eno, qui offrent jusqu’à un demi-mètre carré de surface de cuisson.

Plaques amovibles

PHOTO FOURNIE PAR BBQ QUÉBEC Plaque amovible en acier inoxydable 304, 119 $ chez BBQ Québec

Solution pratique pour ceux qui veulent transformer une partie de leur barbecue existant en plancha, Napoléon offre des planchas partielles en acier émaillé qui peuvent s’installer directement sur la grille de leurs barbecues au gaz, tandis que BBQ Québec propose sa propre version en acier inoxydable robuste. « Une bonne plancha qui se dépose sur le gril, ça fonctionne avec presque n’importe quel barbecue et ça se nettoie au lave-vaisselle, nous dit Jean-Philippe Lavoie, cofondateur de BBQ Québec. Avec les prix des restos qui ont monté en flèche, en cuisinant ton propre déjeuner à la maison, tu te payes l’équivalent d’une petite plancha ! » Les planchas amovibles n’offrent toutefois pas de grandes surfaces de cuisson et condamnent la section de gril sur laquelle elle est déposée, en plus de ne pas offrir de système d’évacuation de graisses, hormis une cavité qu’il faut vider après chaque utilisation.

Spatules, pressoirs et autres accessoires

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le grattoir est l’outil parfait pour aider à récupérer les saveurs concentrées à la surface de la plancha.

Les accessoires ont aussi une importance capitale quand vient le temps de profiter de sa plancha. « C’est une expérience hautement interactive, on se retrouve presque à jouer avec la nourriture, on a donc besoin d’outils pour profiter de la polyvalence de la plancha, soutient Patricia Larez, vice-présidente au marketing chez Weber Canada. Nous voulons donc proposer les accessoires compatibles avec nos unités. » Les incontournables sont le grattoir et un jeu de spatules, l’une rigide et une autre plus flexible. Plusieurs fabricants de planchas vendent des ensembles de spatules, certains comprennent aussi des bouteilles pour l’huile et l’eau. « C’est utile pour pulvériser de l’huile et de l’eau sur les aliments, l’eau sert à nettoyer, mais ça peut aider à déglacer, nous dit Simon Jodoin-Bouchard. Et il ne faut pas non plus oublier les presses à burger et à bacon ! »

Coupoles

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les coupoles vendues en magasin sont munies d’une poignée pour une manipulation plus pratique.

Les coupoles vendues en magasin sont munies d’une poignée, ce qui rend leur manipulation des plus pratiques. « On peut même faire cuire des légumes vapeur sur la plancha, nous assure Micael Béliveau. Même chose pour le homard ; je le coupe en deux sur la longueur avant de le saisir sur la plancha, et je termine la cuisine à la vapeur sous la coupole. C’est idéal pour ne pas avoir d’odeur dans la maison ! » Évidemment, chacun est libre de choisir ce qui lui convient le mieux, d’autant plus que l’on trouve déjà dans sa cuisine certains outils qui peuvent s’avérer fort convenables. « J’utilise des culs-de-poule à la place de coupoles pour cuire à l’étuvée. J’aime ça garder ça simple », conclut Jean-Philippe Lavoie.