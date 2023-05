Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : poêlée de champignons au xérès

Donne 4 portions

Ingrédients

1 L d’eau

30 ml de vinaigre blanc

4 œufs

15 ml d’huile d’olive

8 pleurotes érigés, coupés en deux puis émincés

2 échalotes françaises, ciselées

80 ml de xérès cream (Canasta)

80 g de beurre froid

1 c. à café de vinaigre de xérès

Sel et poivre

Préparation

Pocher les œufs dans l’eau bouillante additionnée de vinaigre blanc. Réserver sur du papier absorbant.

Chauffer, dans une poêle, l’huile d’olive et sauter les champignons 1 minute. Ajouter l’eau, saler et poivrer, cuire de 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que les champignons aient libéré toute leur eau de végétation. Réserver.

Dans la même poêle, à feu vif, sauter les champignons et les échalotes à sec. Laisser coller légèrement, puis ajouter le vin et le beurre. Réduire le feu, cuire 3-4 minutes en remuant doucement et constamment. Retirer du feu.

Ajouter le vinaigre et mélanger. Répartir dans les assiettes, surmonter d’un œuf et servir.

Source : recette de Marie-Fleur St-Pierre, chef propriétaire des restaurants Tapeo et Méson.

Publié sur lapresse.ca le 14 avril 2017.

Vite fait bien fait : le duo aubergine parmigiana et frites

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le duo aubergine parmigiana et frites

Ça, c’est le genre de repas qui donne l’impression d’un festin malgré une fin de mois difficile. Il reste un peu de cheddar ou de parmesan, un fond de sauce tomate, et on en a marre des pâtes ? Suffit d’acheter une aubergine. Tout l’aspect cochon de ce plat tient à la façon maniaque de cuisiner l’aubergine et les frites. Comme j’ai déjà failli passer au feu avec une casserole d’huile, je n’ai pas fait de frites pendant des années. Je les cuisine maintenant quasiment une par une dans une poêle avec un peu d’huile d’arachide. Vous n’êtes pas obligé de vous compliquer la vie ainsi, mais pour moi, rien ne bat ces frites-là, cuites juste comme il faut.

Pour 4 personnes

Ingrédients

2 grosses aubergines

Thym

Sauce tomate-ail-basilic (maison ou en boîte)

Cheddar ou parmesan ou mozzarella

Huile d’olive

Pommes de terre russet

Huile d’arachide

Sel et poivre

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F.

Couper les aubergines sur la longueur en tranches minces (mais pas trop, pour qu’elles tiennent). Huiler, saler et poivrer les tranches. Ajouter un peu de thym.

Faire dorer les tranches d’aubergine sur une plaque au four pendant environ 8 minutes (bien surveiller pour qu’elles ne brûlent pas). Réserver.

Réchauffer la sauce tomate à l’ail et au basilic. Sinon, la faire soi-même avec des tomates fraîches ou en boîte, en ajoutant de l’ail, de l’oignon, du basilic ou de l’origan.

Râper le fromage.

Monter les tranches d’aubergine un peu comme une lasagne. Une tranche, un peu de sauce, un peu de fromage râpé. Il faut trois ou quatre tranches par personne pour faire une portion.

Disposer les quatre portions d’aubergine en étages en les séparant bien dans un plat allant au four et cuire à 350 °F (175 °C) pendant 30 minutes.

Pendant ce temps, peler les pommes de terre et les couper en bâtonnets de frites de la grosseur qui vous plaît, selon la quantité voulue.

Dans une poêle en fonte, faire chauffer une tasse d’huile d’arachide. Faire frire les bâtonnets de pomme de terre jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Ils doivent être espacés dans la poêle, donc il faut y aller portion par portion, en gardant les frites au chaud dans un bol recouvert.

Publié sur lapresse.ca le 30 mai 2020.

Appelez-moi chef ! : carpaccio de homard, vinaigrette à l’églantier

PHOTO NIGEL QUINN, COLLABORATION SPÉCIALE Carpaccio de homard, vinaigrette à l’églantier

Pour cette recette de Joanne Vigneau, chef propriétaire du restaurant La table des Roy et de la boutique Gourmande de nature, aux Îles-de-la-Madeleine, il vaut mieux congeler un peu les queues de homard. Il sera ainsi plus facile de les tailler en tranches.

Pour 4 personnes

Ingrédients pour le carpaccio de homard

2 queues de homard non cuites

1 oignon vert haché

1 pomme verte taillée en juliennes

Jeunes pousses de radis

Coriandre fraîche

Ingrédients pour la vinaigrette

300 ml d’huile végétale

60 ml de vinaigre de riz

1 c. à soupe de gingembre frais

7,5 ml d’ail

2 c. à soupe de beurre d’églantier (en vente notamment chez Gourmande de nature) ou, sinon, remplacer par de la purée de mangues

Poudre de wasabi au goût

1 c. à soupe de tige de citronnelle hachée

Sel et poivre au goût

1/2 c. à thé de yuzu

1/2 c. à thé d’huile de sésame

Préparation

Couper les queues (encore légèrement gelées) en tranches fines.

Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette.

Étaler les tranches de homard dans une assiette.

Arroser de 1 à 2 c. à soupe de vinaigrette.

Décorer avec les oignons verts, les pousses de radis et les juliennes de pomme verte.

Note

Le reste de la vinaigrette servira à agrémenter d’autres salades ou des pétoncles frais coupés en fines tranches.

Publié sur lapresse.ca le 16 mai 2018.

Plaisir coupable : crème au chocolat et au piment d’Espelette

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Crème au chocolat et au piment d’Espelette

Même si on aime bien manger fruité l’été, rien ne remplace un bon dessert au chocolat. Une recette en pot permet toutefois d’en ingérer juste la bonne quantité…

Pour 6 à 8 portions

Utiliser 6 petits ramequins de 250 ml (1 tasse) chacun ou 8 petits pots en verre allant au four de 180 ml (3/4 de tasse) chacun

Ingrédients

3 œufs

50 g (1/4 de tasse) de sucre

500 ml (2 tasses) de lait au chocolat du commerce

2 c. à soupe de cacao en poudre 100 %

1/2 c. à thé de piment d’Espelette

Préparation

Préchauffer le four à 150 °C (300 °F).

Dans un grand bol, battre les œufs avec le sucre. Réserver.

Dans une casserole, mélanger le lait au chocolat avec la poudre de cacao et le piment d’Espelette, et faire chauffer jusqu’à ce que le lait frémisse. Mélanger avec un fouet jusqu’à ce que la poudre de cacao soit complètement dissoute.

Verser le lait chaud sur le mélange d’œufs et de sucre en fouettant jusqu’à ce que la préparation soit homogène (retirer la mousse qui s’est formée sur le dessus avec une écumoire si nécessaire).

Verser dans les pots de verre (ou les ramequins). Déposer les contenants dans un plat creux allant au four et verser de l’eau frémissante dans le plat jusqu’à ce qu’elle atteigne environ les deux tiers de la hauteur des pots.

Faire cuire pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que les crèmes soient fermes au centre. Laisser refroidir à température ambiante. Saupoudrer de piment d’Espelette pour décorer.

Pour un goût différent, on peut aussi préparer cette recette avec du lait au chocolat noir. Barbara Gateau a utilisé celui de Natrel.

Source : recette de Barbara Gateau.

Publié sur lapresse.ca le 5 juin 2017.

Santé ! : mojito virgin à la pomme *

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Mojito virgin à la pomme

Pour s’hydrater sans s’enivrer, les « mocktails » peuvent venir à notre rescousse.

Ingrédients

6 à 8 feuilles de menthe

6 à 8 cubes de lime (1 cube = 1 quartier coupé en deux)

30 ml de jus de pomme

Club soda (au goût)

Garniture : morceaux de pomme, menthe

Préparation

Modeler la menthe et la lime au fond d’un verre.

Ajouter le jus de pomme, puis remplir jusqu’au bord avec du club soda et de la glace.

Remuer avec une cuiller. Décorer avec les morceaux de pomme et la menthe.

* La recette officielle contient de l’angostura, un amer aromatique, qui est alcoolisé. Si vous voulez y goûter, ajoutez-en un trait juste avant de remuer.

Source : recette de L’Assomoir.

Publié dans La Presse+ le 26 janvier 2017.