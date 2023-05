Gaspiller moins, économiser plus

Le gaspillage alimentaire coûte cher aux Canadiens. Selon le Conseil national zéro déchet, une famille dépense en moyenne 1300 $ annuellement pour de la nourriture qu’elle jette à la poubelle ou au compost. Avant d’y déposer un légume flétri ou un restant peu appétissant, « attendez ! », a envie de vous lancer Nancy Bordeleau, passionnée de cuisine derrière le blogue Cinq Fourchettes.

Véronique Larocque La Presse

« Est-ce que tu prendrais 20 $, tu le déchirerais et tu le mettrais volontairement à la poubelle ? », demande parfois Nancy Bordeleau aux dizaines de milliers de personnes qui consultent son site web ou qui la suivent sur les réseaux sociaux. La réponse est non, évidemment.

« Pourquoi les gens n’ont aucun problème à mettre des aliments dans la poubelle alors que ça coûte quelque chose ? », se questionne, en entrevue, la mère de trois grands enfants de 24, 21 et 18 ans.

Si l’on voyait des signes de dollar sur les pommes abîmées dans le fond de son réfrigérateur, on les transformerait sans hésiter en compote ou en croustade, croit Nancy Bordeleau.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Derrière le blogue culinaire Cinq Fourchettes, Nancy Bordeleau a récemment lancé le livre Se régaler sans se ruiner — 75 recettes vide-frigo pour économiser temps et argent.

C’est d’ailleurs dans l’optique d’aider les gens à réduire le gaspillage alimentaire et à optimiser leurs achats à l’épicerie qu’elle a écrit son plus récent livre, Se régaler sans se ruiner — 75 recettes vide-frigo pour économiser temps et argent.

Avec le prix du panier d’épicerie qui demeure très élevé, cet ouvrage rempli de recettes faciles et économiques s’avère d’autant plus pertinent.

« Il y a tellement de possibilités en cuisine, il faut juste se laisser aller. […] Tu n’as pas besoin de casser ton petit cochon pour bien manger. Et ce n’est pas vrai que tu es obligé de ne manger que des pois chiches pour économiser », croit cette autodidacte qui a commencé à cuisiner tardivement, vers l’âge de 30 ans.

« J’ai vu comment c’était un handicap pour moi de ne pas savoir cuisiner. Comment ça me coûtait trop cher d’acheter des plats déjà préparés », se souvient celle qui a étudié en comptabilité avant de reprendre les rênes du blogue Cinq Fourchettes il y a six ans.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Toutes les recettes du nouveau livre ont été mûrement réfléchies.

Un aliment, deux recettes

Les plats présentés dans Se régaler sans se ruiner ont été mûrement réfléchis afin de maximiser l’utilisation de chaque ingrédient acheté.

Dans la première partie du livre, Nancy Bordeleau propose des duos de recettes. On cuisine des boulettes de bœuf pour souper ? On glisse les restes dans un sous-marin le lendemain. Comment réinvente-t-on les pilons de poulet au citron accompagnés de pommes de terre grillées ? On en fait une salade de patates au bacon.

En préparant de tout nouveaux plats à partir de restes, « on n’a pas l’impression de manger la même chose et ça va être beaucoup moins monotone », pense la blogueuse culinaire. On évite ainsi de succomber à l’envie de commander un repas au restaurant.

La seconde partie de l’ouvrage présente quant à elle des « recettes parfaitement récupérées ». « Par exemple, si je t’ai fait utiliser des jaunes d’œuf pour une recette, je ne te laisse pas en plan avec tes blancs. Je te dis comment les cuisiner pour ne pas que tu restes pris avec des ingrédients dans le frigo », explique Nancy Bordeleau. Dans ce cas-ci, faire une meringue ou un pavlova sont deux options intéressantes.

Pour tous les goûts

Et bien que les recettes végétariennes soient en général moins coûteuses, Se régaler sans se ruiner comprend une grande variété de plats à base de viande. « Ça fait six ans que, sur Cinq Fourchettes, je fais des menus toutes les semaines inspirés des rabais des circulaires. […] Je sais d’expérience ce qui revient souvent en rabais et ce qu’on peut faire avec. C’est toujours cyclique. » De quoi plaire aux amateurs économes de porc, de poulet et de bœuf.

Trois trucs pour éviter de gaspiller PHOTO FOURNIE PAR NANCY BORDELEAU L’intérieur du frigo de Nancy Bordeleau mise sur la transparence. La Presse a demandé à Nancy Bordeleau quelques astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. En voici trois. 1. Ne craignez pas de retourner à l’épicerie Planifier quelques menus quand vient le temps de faire l’épicerie, c’est bien. Le faire sur une trop longue période est toutefois risqué, aux yeux de Nancy Bordeleau. « Si tu fais un plan de match de sept jours et que tu achètes tous les ingrédients, c’est sûr qu’à un moment donné, tu vas avoir un imprévu, par exemple une sortie au restaurant. Là, tu es pris avec des aliments qui vont pourrir dans le frigo. » Selon elle, mieux vaut retourner à l’épicerie plutôt que d’acheter en trop grande quantité. 2. Misez sur la transparence Pour voir en un coup d’œil les aliments qui se trouvent dans son réfrigérateur, Nancy Bordeleau range tout dans des contenants transparents. « De cette façon, je vois quand un légume commence à flétrir et que je dois l’utiliser. » 3. Soyez imaginatif Adapter les recettes selon les ingrédients qu’on a sous la main permet d’éviter de gaspiller. Par exemple, on peut remplacer la crème sure par du yogourt grec. « Faites des tests », vous encourage la propriétaire de Cinq Fourchettes, qui fonctionne beaucoup par essais et erreurs. Elle a d’ailleurs déjà servi un pesto fluo au goût plutôt discutable à ses enfants. « Ce n’est pas la fin du monde », dit-elle en riant, en avouant qu’ils lui en parlent encore.

Rôti de palette décliné de deux façons

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Tacos au bœuf effiloché à la mijoteuse

Le rôti de palette est au rabais cette semaine ? Nancy Bordeleau vous propose deux recettes tirées de Se régaler sans se ruiner — 75 recettes vide-frigo pour économiser temps et argent. D’abord, des tacos au bœuf effiloché à la mijoteuse, idéal pour ensoleiller votre journée. Puis, un pâté chinois tex-mex, qui réinvente complètement vos restes.

Tacos au bœuf effiloché à la mijoteuse

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Tacos au bœuf effiloché à la mijoteuse

Rendement : 5 tasses (1,25 l) de viande

Préparation : 20 à 25 minutes

Cuisson : 8 h 10

Ingrédients pour la viande

2 c. à soupe (30 ml) d’huile végétale

Sel et poivre

3 livres (1,35 kg) de rôti de palette sans os

2 petits oignons jaunes, hachés

4 grosses gousses d’ail, hachées

2 feuilles de laurier

Ingrédients pour la sauce

1 à 2 c. à soupe (15 à 30 ml) de piment pepperoncini mariné, selon votre tolérance au piment

⅔ tasse (160 ml) de bouillon de bœuf

¼ tasse (60 ml) de jus de lime

⅓ tasse (75 ml) de coriandre fraîche

1 pincée de piment de la Jamaïque

1 ½ c. à soupe (22,5 ml) de cumin

1 c. à soupe (15 ml) d’origan séché

1 c. à thé (5 ml) de sel

Poivre, au goût

Garnitures au choix

Coquilles de tacos, laitue iceberg ciselée, tomates en dés, fromage cheddar râpé, crème sure, piments jalapenos, coriandre fraîche, salsa, jus de lime, guacamole…

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des garnitures, au choix, pour les tacos

Préparation

1. Dans une poêle, faire chauffer l’huile à feu élevé.



2. Saler et poivrer le rôti de palette.



3. Saisir la viande 2 minutes de chaque côté.



4. Déposer le rôti de palette dans la mijoteuse. Ajouter les oignons, l’ail et les feuilles de laurier.



5. À l’aide d’un mélangeur, réduire en purée les ingrédients de la sauce. Arroser la pièce de viande de la sauce.



6. Fermer le couvercle de la mijoteuse et cuire à basse température pendant 8 heures.



7. Retirer les feuilles de laurier.



8. À l’aide d’une fourchette, défaire la viande et bien mélanger dans la sauce.



9. Servir en tacos avec les garnitures de son choix.

Pâté chinois tex-mex

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pâté chinois tex-mex

Rendement : 2 portions

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 10 à 12 minutes

Ingrédients

1 tasse (250 ml) de purée de patates douces

1 c. à soupe (15 ml) de beurre non salé

1 c. à soupe (15 ml) de crème sure

Sel et poivre

⅔ tasse (160 ml) de bœuf effiloché style tacos (voir recette précédente)

1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive

½ tasse (125 ml) de grains de maïs deux couleurs surgelés, décongelés

½ tasse (125 ml) de poivrons rouges et jaunes, coupés en petits dés

¼ tasse (60 ml) de fromage cheddar, râpé

Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F (205 °C).



2. Mélanger à la purée de patates douces le beurre et la crème sure. Saler et poivrer, au goût.



3. Déposer le bœuf effiloché au fond de deux petits plats allant au four. Réserver.



4. Dans une poêle, chauffer l’huile à moyen-vif. Faire cuire les grains de maïs et les poivrons pendant 3 à 4 minutes.



5. Étendre le mélange de maïs et de poivrons sur le bœuf.



6. Étendre la purée de patates douces sur le mélange de maïs.



7. Parsemer de fromage râpé et enfourner pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que le tout soit bien réchauffé. Finir la cuisson sous le grill (broil) pour faire dorer le fromage. Déguster.