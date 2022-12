Changement de plan à la veille de Noël : on doit finalement recevoir pour souper et rien, mais absolument rien n’est prévu ! Pas de panique, le chef Stefano Faita a spécialement créé pour nous un menu sur mesure pour impressionner les convives… et qui sera prêt à temps. Le compte à rebours est commencé.

10 h

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Première étape : l’épicerie

Le frigo est vide, on ne s’en sortira pas sans aller faire le plein… Direction : l’épicerie. C’est la première étape de ce marathon culinaire. Heureusement, Stefano a choisi des recettes qui se préparent avec des ingrédients faciles à trouver, peu importe où l’on va. Au menu, un cocktail de crevettes et saumon fumé en entrée, du filet de porc rôti aux épices à porchetta en plat principal — accompagné de gratin savoyard et de poireaux braisés —, et des profiteroles à la crème glacée pour dessert. On salive déjà…

11 h 15

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Préparation de la crème glacée maison

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On ajoute au mélange la tartinade noisettes-cacao qui donnera sa saveur à la crème glacée.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le mélange est prêt à aller au congélateur pour une période de trois heures.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On prépare ensuite la pâte à choux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les profiteroles sont prêtes à aller au four !

Il faut cuire les profiteroles au four de 20 à 25 minutes, en faisant pivoter la plaque à mi-cuisson.











De retour à la maison, ingrédients en main, c’est parti ! On commence par le dessert, puisque la crème maison que veut préparer Stefano a besoin de reposer trois heures au congélateur. C’est d’ailleurs à celle-ci qu’on s’attaque en premier, afin de pouvoir la mettre de côté et d’enchaîner avec la pâte à choux et la sauce au chocolat. Évidemment, on peut toujours s’offrir le luxe d’utiliser de la crème glacée du commerce, si le cœur nous en dit…

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les profiteroles seront finalisées en dernier lieu.

Une fois les profiteroles cuites, on les met de côté et on n’y touche plus jusqu’au souper, puisqu’on les prépare à la dernière minute, juste avant de les servir. Il s’agira alors de les couper en deux, de les farcir de crème glacée et de les napper de la sauce au chocolat qui pourra être réchauffée quelques secondes au micro-ondes, suggère Stefano.

12 h

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il faut trancher très finement les pommes de terre, au couteau ou avec une mandoline.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On s’y prend un étage à la fois…

Et on termine avec une généreuse couche de fromage.





On peut maintenant se lancer dans la préparation du gratin savoyard qui, sitôt les trois étages assemblés, pourra être enfourné un peu plus tard au courant de l’après-midi. Le conseil de Stefano : trancher très finement les pommes de terre pour obtenir une cuisson idéale sans faire brûler le fromage sur le dessus. On peut également augmenter le nombre d’étages si l’on souhaite faire une plus grande quantité de gratin dans le même plat, ajoute-t-il.

12 h 30

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Stefano prépare les poireaux braisés, troisième étape de ce menu spécial.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il faut retourner délicatement les poireaux dans la poêle pour les faire cuire des deux côtés.

On déglace ensuite avec le vin blanc.





C’est au tour des poireaux qui, après une cuisson dans la poêle, auront eux aussi besoin d’être enfournés un peu plus tard afin de faire fondre et dorer le parmesan, qu’on mettra sur le dessus à la toute fin.

13 h

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Saler généreusement.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On fait saisir la viande des deux côtés pendant que les poireaux continuent de mijoter dans la poêle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il faut frotter le mélange d’épices sur toute la surface du filet de porc.

Attention : une fois retiré du four, le filet de porc doit reposer de 5 à 10 minutes avant d'être découpé.







On assaisonne maintenant le filet de porc, qu’il faut faire saisir dans la poêle. Lui aussi pourra être enfourné un peu plus tard, mais attention : il doit reposer de 5 à 10 minutes avant d’être découpé, recommande Stefano. Ainsi, on ne perdra pas les jus de cuisson, et la viande se découpera beaucoup plus aisément.

13 h 30

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les ingrédients pour la salsa rosa

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On coupe les légumes pour la cuisson.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il faut mélanger les crevettes avec assez de salsa rosa pour bien les enrober.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On mélange bien…

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On met d’abord le saumon fumé dans le plat, la laitue, puis les crevettes enrobées de salsa rosa.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On saupoudre de ciboulette finement hachée.

L'entrée est prête à être servie !













On est enfin rendus à la dernière pièce de ce casse-tête culinaire : l’entrée. On commence par préparer la salsa rosa qui servira à enrober les crevettes. Une fois assemblé, le plat pourra aller patienter au frigo.

14 h 30

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La préparation terminée, c’est le temps de faire la vaisselle.

On peut enfourner les trois éléments du plat principal avant l'arrivée des invités.



La préparation du menu terminée, c’est le temps de faire la vaisselle et de préparer la table. Il ne restera plus qu’à enfourner les trois éléments du plat principal avant l’arrivée des invités… et savourer un bon verre de vin bien mérité !

La liste d’épicerie

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Stefano Faita a préparé pour nous un menu de Noël pour recevoir à la dernière minute.

Pour vous aider, voici la liste de tous les ingrédients qui serviront à la préparation du menu concocté par Stefano Faita, de l’entrée au dessert.

Fruits, légumes et fines herbes

3 gousses d’ail

1/2 oignon

1/2 carotte

6 poireaux

4 pommes de terre Yukon Gold

1 tête de laitue Boston

45 ml (3 c. à table) de ciboulette, finement hachée

30 ml (2 c. à table) de thym frais

Viande, poissons et fruits de mer

1 filet de porc (environ 1 lb)

1 lb de crevettes de Matane (nordiques), fraîches ou décongelées et épongées

1 lb de saumon fumé, frais ou décongelé

Assaisonnement

Huile d’olive extravierge

Sel

Poivre fraîchement moulu

60 ml (¼ de tasse) de graines de fenouil moulues

15 ml (1 c. à table) de flocons de piment fort

Autres