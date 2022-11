De toutes les recettes testées par nos journalistes, en voici sept qui se sont démarquées du lot.

One pot « poulet et nouilles »

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL One pot « poulet et nouilles »

Recette tirée du livre Trois fois par jour — Tout simple, de Marilou

Une soupe poulet et nouilles, sans soupe ? Il fallait y penser. Fusionner deux plats chouchous des enfants ne pouvait qu’être gagnant. Toute la famille a adoré. C’est bon, réconfortant et franchement plus nourrissant que la soupe en sachet du commerce. Simple et rapide à préparer. On ne pourra plus s’en passer, et ce, que les nez soient ou non en train de couler.

Préparation : 35 minutes

Rendement : 4 portions

Se conserve 3 jours au réfrigérateur et se congèle.

Ingrédients

Un filet d’huile d’olive

1 oignon jaune, haché

2 gousses d’ail, hachées

Sel et poivre, au goût

3 carottes, coupées en rondelles

3 branches de céleri, hachées

4 1/2 tasses de bouillon de poulet

2 à 3 poitrines de poulet, désossées et sans peau

4 tasses de nouilles aux œufs moyennes (en spirales)

1/4 de tasse de persil frais haché ou une poignée d’épinards hachés (optionnel)

Préparation

1. Dans une grande poêle à hauts rebords, faire chauffer un filet d’huile d’olive à feu moyen-vif. Cuire l’oignon et l’ail quelques minutes, jusqu’à ce qu’ils s’attendrissent. Assaisonner. Ajouter les carottes et le céleri, puis poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les légumes s’attendrissent légèrement.



2. Ajouter le bouillon de poulet, puis porter à ébullition. Réduire le feu, puis ajouter les poitrines de poulet. Laisser mijoter à feu moyen doux pendant environ 17 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit. Retirer le poulet de la poêle et le déposer sur une planche à découper.



3. Ajouter les nouilles dans le bouillon, porter à ébullition, réduire légèrement le feu, puis cuire en remuant régulièrement, environ 6 à 8 minutes, ou jusqu’à ce que les nouilles soient cuites et qu’il ne reste qu’une petite quantité de liquide dans la poêle. Retirer du feu.



4. Pendant ce temps, effilocher les poitrines de poulet en gros morceaux.



5. Ajouter le poulet effiloché et le persil ou les épinards (si désiré) à la poêle, bien mélanger et servir.

Brownie extra chocolat

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Brownie extra chocolat

Recette tirée du livre Réconfort sans effort, de Geneviève O’Gleman

Aussi chocolaté que promis, ce brownie décadent est impossible à rater (même si on n’est pas très doué pour la pâtisserie !). Quelques étapes toutes simples et on a pu combler notre goût de sucre en un tour de main. C’est d’ailleurs déjà une recette qu’on garde à portée de main et qu’on refait à la moindre occasion.

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Rendement : 16 portions

Se conserve 1 semaine à température ambiante ou 3 mois au congélateur.

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de beurre

125 ml (1/2 tasse) de sucre

125 ml (1/2 tasse) de cassonade

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage

125 ml (1/2 tasse) de cacao

2 œufs

60 ml (1/4 de tasse) de lait

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

75 g (2 1/2 oz) ou 125 ml (1/2 tasse) de chocolat au lait haché

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four. Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po) et le tapisser d’un papier parchemin légèrement plus large que le moule pour faciliter le démoulage.



2. Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, chauffer le beurre pour le faire fondre.



3. Ajouter le sucre, la cassonade, la farine, le cacao, les œufs, le lait et la vanille. Fouetter.



4. Verser la préparation dans le moule.



5. Hacher grossièrement le chocolat et le répartir sur le mélange.



6. Cuire au four de 23 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le centre du brownie soit figé et qu’un cure-dents inséré au centre n’en ressorte pas complètement propre.



7. Laisser tiédir, couper en 16 morceaux et servir.

Note

En remplaçant le chocolat fondu dans la préparation par du cacao et du lait, ainsi qu’en réduisant la quantité de beurre, notre brownie est presque moitié moins gras que les versions classiques, tout en étant aussi gourmand.

Soupe thaïlandaise au cari vert

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Soupe thaïlandaise au cari vert

Recette tirée de L’heure de la soupe, de Geneviève Plante

Cette préparation asiatique est un régal pour les yeux comme pour les papilles. Une mini-recette de cari vert est indiquée dans le livre, mais on peut très bien s’en procurer tout prêt en épicerie.

Rendement : pour deux personnes

Ingrédients

1 gros filet d’huile de cuisson végétale

1 gros oignon jaune, émincé

80 ml (1/3 de tasse) de pâte de cari vert express

250 ml (1 tasse) d’eau fraîche

1 boîte de 400 ml de lait de coco

2 c. à thé de sauce de poisson (nuoc-mâm)

4 c. à thé de sirop d’érable

Le jus de 1 grosse lime

12 crevettes crues (calibre 21/25), décortiquées (laisser la queue)

120 g (3/4 de tasse) d’édamames écossés surgelés

60 g (2 tasses) d’épinards

40 g (1 1/2 oz) de nouilles soba, cuites

Poivre du moulin (généreusement)

Garnitures

1 petit piment oiseau, en rondelles

Arachides, hachées grossièrement

Coriandre fraîche, ciselée

2 quartiers de lime

Préparation

1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Faire revenir l’oignon avec la pâte de cari et le poivre environ 2 minutes. Ajouter l’eau, le lait de coco, la sauce de poisson, le sirop d’érable et le jus de lime, puis porter à ébullition. Baisser légèrement le feu.



2. Ajouter les crevettes et les édamames en remuant délicatement. Cuire environ 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que les crevettes soient rosées. En fin de cuisson, ajouter les épinards et remuer délicatement. Réserver.



3. Répartir les nouilles dans deux bols, puis verser la soupe.



4. Garnir au goût de piment, d’arachides et de coriandre. Accompagner chaque portion d’un quartier de lime.

Gravlax carvi et coriandre

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Gravlax carvi et coriandre

Recette tirée d’Un week-end chez Lesley, de Lesley Chesterman

Ne vous laissez pas effrayer par l’étiquette « projet » qui coiffe cette recette de gravlax proposée par Lesley Chesterman. La beauté de ce projet, c’est que ses ingrédients travaillent pour vous ! Un peu de cuisine le jeudi et hop !, deux jours plus tard, vous servez en entrée à vos invités un délicieux gravlax dont vous retirerez assurément une grande fierté.

Rendement : de 10 à 15 portions

Après les 2 ou 3 jours de préparation, le gravlax peut être conservé au réfrigérateur, bien emballé dans du plastique, pendant environ 5 jours.

Ingrédients

6 c. à soupe (90 g) de sel de mer ou casher, divisées

1 filet de saumon de qualité sushi de 2 lb (900 g) avec la peau, arêtes enlevées par le poissonnier

1 c. à thé de graines de carvi

1 c. à thé de graines de coriandre

1 1/2 c. à soupe de sucre

1/2 c. à thé de poivre blanc fraîchement moulu (ou poivre noir)

2 gros bouquets d’aneth

Préparation

1. Laver le saumon. Remplir un grand bol d’eau froide et ajouter 1 généreuse c. à soupe de sel. Mélanger et ajouter le saumon. Laisser reposer 10 minutes.



2. Entre-temps, dans une petite poêle, à feu moyen-vif, faire griller les graines de carvi et de coriandre en remuant constamment, jusqu’à ce qu’elles dégagent leurs parfums, environ 1 minute. Transférer dans un moulin à épices ou un mortier, et broyer finement. Dans un petit bol, mélanger 5 c. à soupe de sel, le sucre, les graines de carvi et de coriandre moulues et le poivre. Réserver.



3. Retirer le saumon du bain et le sécher avec du papier absorbant. Sur un plan de travail, placer le saumon côté peau vers le haut, puis étendre environ la moitié du mélange de sel sur la surface en frottant avec les doigts.



4. Disposer la moitié de l’aneth au fond d’un plat à rebords assez grand pour contenir le saumon. Déposer le saumon, côté peau en dessous, sur le lit d’aneth, et frotter le reste du mélange de sel sur le dessus et les côtés du saumon. Réserver 2 c. à soupe d’aneth pour la sauce et déposer le reste sur la chair du poisson. Couvrir d’une pellicule plastique et poser un poids sur le dessus (un plat de cuisson plus petit avec quelques boîtes de conserve, par exemple). Réfrigérer 1 jour.



5. Déballer le saumon et le retourner, côté peau vers le haut. Recouvrir de nouveau de la pellicule plastique, puis remettre le poids sur le dessus. Réfrigérer jusqu’à ce que le saumon soit suffisamment asséché, c’est-à-dire 1 jour pour un gravlax plus léger ou 2 pour un gravlax plus ferme et salé.



6. Au service, déballer le saumon, retirer l’aneth et poser le poisson sur un plan de travail. À l’aide d’un couteau de chef très tranchant, couper le gravlax de biais, en fines tranches. Disposer sur des blinis ou des tranches de pain pumpernickel ou de seigle, et ajouter une goutte de sauce moutarde-aneth. Servir.

Sauce moutarde-aneth

Rendement : donne 1/2 tasse (125 ml)

Ingrédients

3 c. à soupe (45 ml) de vinaigre blanc distillé

2 c. à soupe d’aneth haché grossièrement

5 c. à soupe (75 ml) de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de sucre

1/4 de tasse (60 ml) huile de canola ou végétale

Sel et poivre, au goût

Préparation

1. Dans un mélangeur, un minirobot culinaire ou à l’aide d’un mélangeur à main, mixer le vinaigre, l’aneth, la moutarde et le sucre jusqu’à ce que l’aneth soit haché très finement. Ajouter l’huile et mélanger jusqu’à la formation d’une sauce onctueuse.



2. Saler et poivrer.

Soupe aux lentilles, à la courge et au lait de coco

PHOTO DOMINIQUE T SKOLTZ, FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Soupe aux lentilles, à la courge et au lait de coco

Tirée de Josée di Stasio : mes carnets de saison, automne-hiver

Cette recette n’est pas à proprement parler de Josée di Stasio, mais adaptée de Laura Wright, du blogue The First Mess. N’empêche, elle a connu un succès retentissant auprès des collègues, ainsi que chez nous. Car la vraie victoire, c’est probablement celle remportée chez l’enfant de 2 ans particulièrement difficile, qui a croqué dans les morceaux de courge à belles dents. Une recette réconfortante qui a tous les ingrédients pour devenir un classique. À noter que nous avons particulièrement apprécié le chou frisé (kale) en garniture, qui permet également de passer les restes d’un bouquet fané.

Rendement : 6 portions

Ingrédients

2 oignons moyens, hachés (environ 500 ml/2 tasses)

1/2 c. à thé de sel

2 c. à soupe d’huile de canola, de pépins de raisin ou de coco

1 c. à soupe de gingembre haché

1 gousse d’ail, hachée

1 1/2 c. à thé de graines de fenouil moulues

1/2 c. à thé de cumin moulu

1/2 c. à thé de coriandre moulue

1/2 c. à thé de curcuma moulu

1/8 à 1/4 de c. à thé de flocons de piment fort

750 g (1 1/2 lb) de courge musquée (Butternut)* (ou de patates douces), coupée en dés (environ 1,25 L/5 tasses)

125 ml (1/2 tasse) de lentilles rouges sèches, rincées et bien égouttées

1,25 L (5 tasses) de bouillon de légumes

1 conserve de 400 ml de lait de coco (non léger)

Garnitures, au choix

Grains de maïs poêlés

Feuilles d’épinards ou de chou frisé (kale)

Préparation

1. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire suer les oignons avec le sel dans l’huile, en remuant fréquemment, environ 5 minutes. Ajouter le gingembre, l’ail et les épices. Mélanger et cuire encore 1 minute.



2. Ajouter la courge, les lentilles et le bouillon. Amener à ébullition, couvrir partiellement la casserole et laisser mijoter doucement environ 20 minutes. Verser le lait de coco et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin.



3. Ajouter la garniture choisie et réchauffer doucement avant de servir.

Note

Utiliser les restes de courge pour en faire une purée ou pour bonifier une autre purée de légumes.

Salade de tofu teriyaki

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Salade de tofu teriyaki de Mandy’s

Recette tirée de La bonne table de Mandy

Nous avons craqué pour cette salade salée sucrée, pas compliquée et surtout rassasiante à souhait, à doubler (tripler, quadrupler !) au besoin. Attention, les portions sont archigénéreuses. On garde les restes pour avoir le meilleur lunch au bureau le lendemain. Ne vous laissez pas effrayer par la longueur des étapes, faites-nous confiance ! Vous ne serez pas déçu.

Rendement : pour 1 personne

Ingrédients

2 tasses de chou frisé (kale), en filaments

2 tasses de mesclun

1/2 tasse de tofu teriyaki*

1/2 avocat, en dés

1/4 de tasse de carotte râpée

1/4 de tasse de céleri-rave, en julienne

1/4 de tasse de petits fleurons de brocoli

4 c. à soupe d’échalotes, en tranches

2 c. à soupe de noix de cajou, hachées grossièrement

2 c. à soupe de graines de sésame

2 c. à soupe de feuilles de coriandre fraîche

1/3 de tasse de vinaigrette tamari-sirop d’agave*

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol en acier inoxydable. Verser la vinaigrette et remuer avec soin à l’aide d’une pince à salade.

Rendement : 2 tasses ou 4 portions

Ingrédients pour le tofu teriyaki

1 c. à soupe de gingembre frais, haché finement

1 c. à soupe d’ail, haché finement

1/2 tasse de tamari

1/4 de tasse de miel

1/3 de tasse de cassonade légèrement tassée

2 c. à soupe d’huile de sésame

2 c. à soupe de vinaigre de riz

1 c. à thé de flocons de piment rouge

1 c. à soupe de fécule de maïs

1 bloc de 454 g de tofu ferme, en cubes de 1 cm

Préparation du tofu teriyaki

1. Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients, sauf le tofu. Ajouter les cubes de tofu et remuer pour les enrober complètement de marinade. Réfrigérer le temps que vous pouvez (le plus longtemps sera le mieux).



2. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).



3. Disperser les cubes de tofu (avec la marinade) sur une plaque (non tapissée de papier parchemin) et faire griller au four 10 minutes. Sortir la plaque du four, retourner les cubes et cuire environ 5 minutes de plus, jusqu’à ce que tous les cubes soient dorés et que la sauce soit caramélisée et collante. Laisser refroidir complètement à température ambiante, puis réfrigérer dans un contenant hermétique jusqu’au moment de l’utilisation. Conservation : 5 jours au réfrigérateur.

Ingrédients pour la vinaigrette tamari-sirop d’agave

Rendement : 1 tasse

100 ml d’huile de tournesol

1 c. à soupe d’huile de sésame grillé

1/4 de tasse de sirop d’agave

2 c. à soupe de tamari

1/2 tasse de vinaigre de cidre

1 gousse d’ail

1/4 de tasse de levure alimentaire

1/2 tasse + 2 c. à thé d’huile d’olive

Sel et poivre noir du moulin

Préparation de la vinaigrette tamari-sirop d’agave

1. Au mélangeur, mixer l’huile de tournesol, l’huile de sésame, le sirop d’agave, le tamari, le vinaigre, l’ail et la levure alimentaire. Bien mélanger à vitesse moyenne-élevée de 20 à 30 secondes. Au besoin, arrêter l’appareil et racler les parois du bol à l’aide d’une spatule.



2. À basse vitesse, verser l’huile d’olive en filet continu en mixant environ 30 secondes, jusqu’à l’obtention d’une émulsion épaisse. Saler et poivrer au goût. Verser dans un contenant hermétique et réfrigérer jusqu’au moment de l’utilisation. Conservation : 1 semaine au réfrigérateur.

Soupe aux légumineuses et au beurre d’arachide

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE

Recette tirée de La bonne table de Mandy

Mettre du beurre d’arachide dans une soupe peut sembler surprenant. C’est toutefois ce qui donne une onctuosité et une saveur distincte, mais discrète, à cette recette simple à réaliser. De quoi vouloir utiliser la plus populaire des tartinades à toutes les sauces ! Au risque de voir la préparation se transformer en ragoût (excellent, par ailleurs), on voudra intégrer le riz à la dernière minute avant de servir.

Rendement : 1,5 litre (6 tasses) ou 4 portions

Se conserve 5 jours dans un contenant hermétique gardé au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur.

Ingrédients

3 c. à soupe d’huile d’olive

120 g (3/4 de tasse) d’oignons, en dés

60 g (1/2 tasse) de poivron rouge, en dés

1 gousse d’ail, hachée finement

1 c. à thé de cumin moulu

1/2 c. à thé de sauce sriracha

Sel et poivre noir du moulin

1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates en dés

200 g (1 tasse) de lentilles vertes cuites

80 g (1/2 tasse) de pois chiches en conserve, rincés et égouttés

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes pauvre en sodium

100 g (1/2 tasse) de riz brun cuit

5 c. à soupe de beurre d’arachide crémeux

4 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée finement

4 c. à soupe d’arachides grillées (garniture)

Feuilles de coriandre fraîche (garniture)

Préparation