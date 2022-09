Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : pesto de roquette

Le pied-mélangeur (ou mélangeur à main) est sans conteste le petit appareil électroménager préféré de Jonathan Garnier. Peu coûteux, facile à utiliser et, surtout, à nettoyer… cet outil est un allié les soirs de soupers pressés.

Rendement : 420 ml (1 2/3 tasse)

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de roquette

45 ml (3 c. à table) de noix de Grenoble

1 gousse d’ail, épluchée

125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive

60 ml (1/4 de tasse) de parmesan, râpé

Sel et poivre au goût

Préparation

1. Dans une grande tasse à mesurer, ajouter tous les ingrédients et à l’aide du mélangeur à main, broyer le tout assez finement.



2. Assaisonner au goût avec du sel et du poivre.



3. Le mélange doit être épais et lisse.



4. Réserver au frais.

Publié dans La Presse+ le 23 octobre 2014.

Vite fait bien fait : pâtes crémeuses au saumon et au brocoli

PHOTO MAUDE CHAUVIN, TIRÉE DE FAMILLE FUTÉE 3 Pâtes crémeuses au saumon et au brocoli

8 portions

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

1 boîte de 454 g (1 lb) de penne (ou autre pâte courte)

1 brocoli de 450 g (1 lb) coupé en petits fleurons (ou 300 g/2/3 lb de fleurons de brocoli)

750 ml (3 tasses) de lait

80 ml (1/3 de tasse) de farine Nutri

le zeste de 1 citron

1 pincée de piment de Cayenne

Poivre et sel

500 ml (2 tasses) de fromage cheddar fort râpé

500 ml (2 tasses) de saumon cuit en flocons

sauce piquante de type Sriracha (facultatif)

Préparation

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante, cuire les pâtes selon les indications sur l’emballage. Ajouter le brocoli dans la casserole trois minutes avant la fin de la cuisson des pâtes. Égoutter les pâtes et le brocoli dans une passoire.



2. Pendant la cuisson des pâtes, dans un grand poêlon antiadhésif à haut rebord, fouetter hors du feu le lait, la farine, le zeste de citron et le piment de Cayenne. Poivrer généreusement et ajouter une généreuse pincée de sel.



3. Cuire à feu vif en remuant régulièrement, jusqu’à épaississement. Aux premiers bouillons, incorporer le fromage et remuer. Retirer du feu lorsque le fromage est fondu et que la sauce est onctueuse.



4. Ajouter les pâtes, le brocoli et le saumon dans le poêlon, puis remuer délicatement.



5. Servir avec de la sauce piquante, si désiré.

Notes

Se conserve quatre jours au réfrigérateur ou trois mois au congélateur.

Avant de réchauffer le plat le lendemain, ajoutez 15 ml (1 c. à soupe) de lait à chaque portion pour allonger la sauce.

Source : recette tirée du livre Cuisine futée, parents pressés 3.

Publié sur lapresse.ca le 15 mars 2018.

Appelez-moi chef ! : tofu grec, tzatziki et riz aux légumes

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Tofu grec, tzatziki et riz aux légumes

On n’aurait pas cru possible de se laisser surprendre par une recette de tofu en 2021. On avait tort. Cette recette de Jean-Philippe renouvelle le genre en proposant un tofu croustillant et goûteux qui ne baigne pas dans la sauce. Elle pourrait même convaincre ceux et celles qui n’apprécient pas la texture et le manque de personnalité de cet aliment. Résistez à l’envie, les soirs pressés, de passer outre la sauce tzatziki. Même si cette recette se décline en trois volets, une fois le tofu mariné, elle est plutôt simple et rapide à réaliser.

Rendement : 4 portions

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 32 minutes

Repos : 1 heure

Ingrédients pour le tofu mariné

450 g de tofu extraferme

2 c. à soupe (30 ml) de moutarde à l’ancienne

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de vin rouge

1 c. à thé d’origan séché

1 c. à thé de basilic séché

1/4 de c. à thé de piment rouge broyé

1 c. à thé de sel

Poivre au goût

Ingrédients pour la sauce tzatziki

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise végane

1/4 de tasse (60 ml) de crème de soya de type Belsoy

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de poudre d’oignon

Le jus de 1/2 lime (environ 1 c. à soupe)

2 c. à thé de sirop d’érable

2 c. à thé d’aneth frais haché

1/2 c. à thé de sel

1/3 de concombre râpé

Poivre au goût

Ingrédients pour le riz aux légumes

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 oignon haché

2 tasses (500 ml) de bouillon de légumes

1 tasse (200 g) de riz blanc à grains longs

1/2 tasse (85 g) de petits pois surgelés

1/2 tasse (75 g) de maïs surgelé

1 c. à thé de sel

Poivre au goût

Tomates cerises au service

Préparation du tofu mariné

1. Déchirer le tofu en morceaux de la grosseur d’une bouchée. Réserver.



2. Dans un contenant hermétique, mélanger le reste des ingrédients, sauf l’huile végétale. Ajouter les morceaux de tofu et laisser mariner au réfrigérateur au minimum 60 minutes.



3. Préchauffer le four à 400 oF (205 C).



4. Huiler une plaque de cuisson et y déposer les morceaux de tofu mariné. Cuire au four 20 minutes.

Préparation pour la sauce tzatziki

5. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.

Préparation du riz aux légumes

6. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Ajouter l’oignon et faire suer, à feu moyen, durant 5 minutes. Ajouter le reste des ingrédients, porter à ébullition, couvrir, réduire le feu et laisser mijoter environ 12 minutes jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé. Laisser reposer 15 minutes à couvert avant de servir.

Pour le service

7. Servir le tofu mariné avec le riz aux légumes, la sauce tzatziki, des tomates cerises et, si désiré, du pain naan.

Source : recette tirée de Réconfort végane

Publié sur lapresse.ca le 20 novembre 2021.

Plaisir coupable : biscuit à la poêle

PHOTO MAUDE CHAUVIN, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Le biscuit à la poêle

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Rendement : 10 portions

Se conserve une semaine à température ambiante dans un contenant hermétique ou trois mois au congélateur.

Ingrédients

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’huile végétale (pour le moule)

80 ml (1/3 de tasse) de noix de Grenoble

160 ml (2/3 de tasse) de cassonade

80 ml (1/3 de tasse) d’huile végétale

1 œuf

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

250 ml (1 tasse) de farine tout usage

80 ml (1/3 de tasse) de pépites de chocolat

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four. Huiler un poêlon en fonte (voir notes) de 20 ou 23 cm (8 ou 9 po) de diamètre.



2. Hacher les noix de Grenoble.



3. Dans un bol moyen, mélanger à la fourchette la cassonade, l’huile, l’œuf, la poudre à pâte et l’extrait de vanille.



4. Ajouter la farine et mélanger. Incorporer les pépites de chocolat et les noix de Grenoble.



5. Verser la pâte à biscuits dans le poêlon et bien répartir.



6. Cuire au four 25 minutes. Couper en pointes et servir.

Si vous n’avez pas de poêlon en fonte, utilisez un poêlon ordinaire sans revêtement antiadhésif et recouvrez la poignée de papier d’aluminium pour la protéger avant de mettre le biscuit au four. Préparez cette recette avant le souper et mettez-la au four pendant que vous mangez. Vous aurez un dessert chaud, prêt à déguster, une fois le repas terminé !

Source : recette est tirée du livre Soupers rapides, par Geneviève O’Gleman, aux Éditions de l’Homme, 2019.

Publié sur lapresse.ca le 13 février 2021.

Santé ! : jus vert à l’ananas

PHOTO LECIC, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Jus vert à l’ananas

Pour une personne

Ingrédients

250 g (1 1/2 tasse) d’ananas mûr

60 g (2 tasses) d’épinards avec leurs tiges (bios, de préférence)

60 g (2 tasses) de feuilles de salade verte

1/2 citron vert

10 feuilles de menthe fraîche

Préparation

1. Épluchez l’ananas. Pelez le citron et ôtez les pépins. Lavez tous les ingrédients et coupez-les en morceaux (suffisamment petits pour être insérés dans l’extracteur).



2. Passez tous les ingrédients dans la machine morceau par morceau en faisant alterner les plus fibreux (épinards, salade, menthe) avec ceux qui sont riches en eau (citron vert) et en utilisant les plus durs (ananas) pour pousser le tout.



3. Goûtez et ajoutez éventuellement l’un ou l’autre des ingrédients selon votre goût.

Note : n’ayant pas de matériel spécialisé, nous avons fait cette recette au mélangeur et passé le jus au tamis ensuite. Résultat : pratiquement pas de perte et un jus ma-gni-fi-que !

Source : Green Kitchen – Les smoothies, David Frenkiel et Luise Vindahl, Les Éditions de l’Homme, 160 pages, couverture rigide.

Publié dans La Presse+ le 8 juin 2017.