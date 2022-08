L’été dehors

Déjeuner sur l’herbe

Imaginez le chant des oiseaux, la fraîcheur de la rosée et les bruits de la ville qui s’éveille tranquillement. Ce matin, on brise la routine et on casse la croûte à l’extérieur. Qu’apporte-t-on dans son panier à pique-nique ? La Presse a posé la question à l’expert du brunch pour emporter dans la métropole, le chef Mathieu Groussard.