Quatre cocktails de thé alcoolisés aux accents de Noël

Sylvain Sarrazin

La Presse La Presse Suivre @ssarrazin Mettre du thé au coeur d'un cocktail alcoolisé hivernal? Peu pensent à faire l'opération, bien qu'elle aboutisse à des mélanges savoureux et très réconfortants au coin du feu. Voici une palette de recettes jonglant avec diverses sortes de thés et d'alcools.

Christmas Tea Time Tiré du très beau livre Tea-Tail Party, qui regroupe 50 cocktails à base de thé et de tisane, cette création à déguster froide, dynamisée par du cognac et aux accents de marrons, trouvera son chemin vers les verres lorsque la bûche de Noël sera servie. Ingrédients - 160 ml (5,5 oz) de thé de Noël infusé - 2 c. à thé de crème de marrons à la vanille - 1/2 c. à thé de biscuits spéculoos brisés - Poudre de cacao amer - 15 ml (1/2 oz) de cognac (de type Rémy Martin VSOP, pour des notes de marron glacé) Préparation 1. Faire une infusion avec 1 L d'eau chaude à 95 °C et le thé: laisser infuser pendant 10 minutes. Retirer les sachets ou filtrer. Placer au frais pendant quelques heures. 2. Verser dans un shaker 160 ml de thé ainsi que les autres ingrédients, frapper et passer dans un verre long rafraîchi. Saupoudrer de cacao amer. Server avec une longue cuillère pour pouvoir émulsionner. Recette tirée de Tea-Tail Party, de Lydia Gautier, Victor Delpierre et Jean François Mallet, aux éditions Hachette Cuisine.

Agrandir Jäger chaï, recette tirée du blogue cestlheuredelapero.com, mise au point par Renée-Claude Boily. Photo Olivier Jean, La Presse

Jäger chaï Une autre rencontre épicée, cette fois-ci entre le Jägermeister et le thé chaï, dénichée sur le blogue C'est l'heure de l'apéro. Hyper réconfortant, à déguster avec les deux pieds sur un coussin à proximité d'un feu de foyer crépitant. Ingrédients Pour environ 8 à 10 tasses de cocktail - 1 L d'eau - 1/4 de tasse de gingembre frais en rondelles - 2 sachets de thé noir - 2 c. à thé de cardamome moulue - 1 clou de girofle - 1 pincée de noix de muscade moulue - 1 pincée de cumin - 30 ml (1 oz) de Jägermeister Spice (ou de la version originale) - 60 ml (2 oz) de lait (ou au goût) - 15 ml (1/2 oz) de sirop simple Préparation 1. Mettre l'eau à bouillir dans une casserole et ajouter le gingembre. Laisser bouillir pendant environ 5 minutes. Ajouter les autres épices et le thé et laisser bouillir encore 3 minutes. 2. Passer le tout au tamis, pour ne garder que le thé. 3. Mettre le Jägermeister, le lait et le sirop simple dans une grande tasse et ajouter le thé chaï chaud. Recette tirée du blogue cestlheuredelapero.com, mise au point par Renée-Claude Boily

Agrandir Cocktail Feng Pine, recette de Camellia Sinensis, mise au point par Simon Faucher Photo fournie par Camellia Sinensis

Cocktail Feng Pine Mise au point par le mixologue Simon Faucher en collaboration avec Camellia Sinensis, cette recette hivernale trouve le juste équilibre entre le goût du thé et celui du scotch. De plus, elle est enfantine à réaliser. On peut trouver d'autres recettes dans la réédition du livre Thé: histoire, terroirs, saveurs publié par la maison d'importation montréalaise. Ingrédients - 45 ml (1 1/2 oz) de scotch Glenfiddich - 1/2 c. à thé de gelée de sapin - 4 c. à thé (10 ml) de jus de citron - 200 ml (7 oz) d'infusion chaude de thé Feng Huang Hong Cha (ou autre wulong torréfié, par exemple Milan Xiang Feng Xi ou Qi Lan Wuyi) Préparation 1. Mélanger tous les ingrédients et servir avec une branche de sapin comme décoration. Recette de Camellia Sinensis, mise au point par Simon Faucher

Agrandir Chaï eggnog, recette signée par Monsieur Cocktail Photo fournie par Monsieur Cocktail