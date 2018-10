Les récoltes de Ricardo

Lu: Ricardo aime les légumes

La Presse met à l'épreuve le nouveau livre de recettes de Ricardo.

Simplement intitulé Plus de légumes, le nouveau livre de recettes de Ricardo sorti en librairie cette semaine remplit la mission qu'il s'est fixée: nous donner - vraiment - envie de manger plus de légumes, avec plusieurs recettes inspirantes et astuces pratico-pratiques à la clé.

C'est dans l'air du temps: que ce soit par conscience environnementale ou éthique - ou les deux! - ou tout simplement pour leurs vertus santé, de plus en plus de personnes cherchent à intégrer plus de légumes dans leur vie, et à réduire du même coup leur consommation de produits issus des animaux.

Bercé dans son enfance par les jardins de sa grand-mère, puis de sa mère, Ricardo raconte, en préambule du livre, à quel point les légumes frais issus du potager occupent une place importante dans sa vie, lui qui a même fait installer sur les toits de ses nouveaux bureaux un potager et des ruches.

Avec comme mission de «donner le goût des légumes et de vous connecter à vos racines», le populaire chef cuisinier propose un livre qui a l'ambition d'accompagner les gens au quotidien, avec 120 recettes nouvelles axées sur les légumes.

Sans être végétarien - plusieurs recettes proposent des accompagnements de viande ou de poisson et incorporent souvent des produits laitiers -, le livre met vraiment une grande panoplie de légumes en vedette, en diverses variations: grillés, rôtis, en accompagnement ou en entrée, intégrés dans des soupes, des salades, des plats principaux, sans oublier les jus, tartinades, pestos, marinades, bouillons et même des cocktails.

On aime: La variété des recettes proposées, la plupart inspirantes et, suivant l'identité de la «marque» Ricardo, faciles à reproduire. Le livre, alléchant visuellement, est vraiment complet et donne de nombreuses idées. En ce début d'automne, il offre une belle motivation pour sortir de ses habitudes et mettre des légumes de toutes sortes à son menu. On aime aussi les trucs que le cuisinier donne, par exemple quoi faire avec ses retailles et restants de légumes et comment conserver adéquatement les différents légumes.

On aime moins: Certaines recettes sont d'une simplicité, disons, désarmante - des carottes et de l'huile pour des carottes rôties au four, vraiment? On aurait aimé des petites variations autour de ces légumes rôtis pour les élever davantage - avec des épices, des laques, etc. Ce n'est pas nécessairement le but du livre, mais intégrer davantage d'options de plats principaux véganes aurait été intéressant.

On a testé: Trois recettes, avec assez de succès. Simples comme bonjour à faire et ultrarapides, les courgettes au parmesan cuites au four sont le genre de recette qu'on aime avoir sous la main pour les soirs de semaine sans inspiration.

Au rayon des salades, celle, originale, avec des radis grillés déposés sur un lit de roquette avec feta nous a beaucoup plu, et nous l'avons adaptée avec ce que nous avions sous la main - soit du pesto au lieu de la sauce chimichurri - avec succès. Un bon plat d'accompagnement à déguster avec du boeuf ou du poulet, par exemple.

Désirant tester une recette plus complexe, nous avons été attirés par celle du pâté sans poulet, où il suffit de déposer sur un mélange de légumes, qu'on a fait préalablement cuire dans un bouillon, des «boules» de pâte au babeurre, de type biscuits américains.

Mais à cette étape, bien que nous ayons respecté religieusement les quantités indiquées, il nous manquait une bonne quantité de pâte pour arriver à un résultat comme celui de la photo, où de jolies boules rebondies couvrent le pâté. Les nôtres étaient plutôt parsemées sur les légumes et ressemblaient plus à des pains plats qu'à des boules... Faire une double recette de pâte pourrait donc être indiqué, ici. Mais, en bouche, le résultat était vraiment délicieux et devrait plaire même aux enfants les plus récalcitrants!

On l'achète? Oui! - Iris Gagnon-Paradis