Profitez des fraises d’ici !

C’est plus fort que moi. Quand c’est le temps des fraises, comme en ce moment, j’oublie tous mes bons principes et je les consomme sans modération ! Comme Obélix devant un sanglier, mes pupilles se transforment en spirales et je suis hypnotisée. Les autres fruits ? À mes yeux, ils n’existent plus ! Ne me parlez pas de bananes ou d’ananas, ça ne m’intéresse absolument pas. Il n’y a que les fraises dans mon répertoire.