Helena Loureiro, propriétaire des restaurants Portus 360 et Helena, a entendu Horacio Arruda, jeudi. Le directeur national de santé publique du Québec veut cuisiner des tartelettes portugaises. La chef lui offre sa recette, simple et sans doute succulente !

Ève Dumas

La Presse

« J’ai entendu dire que le Dr Horacio Arruda, déjà une fierté pour toute la communauté portugaise et maintenant devenu le héros des Québécois, aimerait trouver le temps, à travers cette période difficile que nous traversons, de cuisiner des tartelettes portugaises ! » a écrit Mme Loureiro, dans une publication sur son compte Facebook.

« Alors Dr Arruda, c’est un honneur pour moi de partager avec vous ma recette de pastéis de nata, avec une touche bien québécoise pour mon amour du Québec, la terre qui m’a adoptée il y a plus de 30 ans !

PHOTO FOURNIE PAR HELENA LOUREIRO Helena Loureiro est propriétaire des restaurants Portus 360 et Helena.

« J’ai une pensée bien spéciale pour tous mes amis, les producteurs de l’érable et tous les propriétaires de cabanes à sucre, qui voient leur saison des sucres compromise.

« Obrigada Dr Arruda, pour tout ce que vous faites aux côtés de notre premier ministre François Legault. »

Tartelettes portugaises (pastéis de nata) à l’érable, d’Helena Loureiro

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Portions : 12 tartelettes

Ingrédients

Farine (pour le plan de travail)

250 g (8 oz) de pâte feuilletée maison ou du commerce

375 ml (1 1/2 tasse) de lait

6 jaunes d’œufs

2 c. à thé de farine tout usage

100 g (1/2 tasse) de sucre

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 bâton de cannelle

Petits fruits (bleuets, fraises, framboises) (facultatif)

Cannelle moulue, au goût

Préparation

1. Fariner le plan de travail. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte feuilletée le plus finement possible. La rouler sur elle-même pour former un grand cylindre plein. Couper des morceaux de 2,5 cm (1 po) de largeur.

2. Placer un morceau de pâte au fond de chaque compartiment d’un moule à muffins. Avec les doigts légèrement mouillés, faire remonter la pâte pour tapisser uniformément le fond et les parois. Laisser reposer à température ambiante de 4 à 8 h eures, afin que la pâte ne gonfle pas à la cuisson et qu’elle soit bien feuilletée.

3. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).

4. Verser le lait dans une casserole. Dans un bol, fouetter les jaunes d’œufs, le sucre et le sirop d’érable. Ajouter la farine à ce mélange et verser dans la casserole contenant le lait. Ajouter le bâton de cannelle et chauffer à feu doux jusqu’au premier bouillon, en fouettant sans cesse. Retirer du feu et laisser refroidir complètement. Retirer le bâton de cannelle.

5. Répartir la préparation sur la pâte préalablement mise dans les moules à muffins. Si désiré, ajouter quelques petits fruits, au goût. Cuire au four environ 10 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et la garniture bien caramélisée.

6. Retirer du four et laisser tiédir. Saupoudrer chaque tartelette de cannelle moulue et servir.