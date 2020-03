PHOTO LIONEL MAY, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE

Pour neuf parts de brownie.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Ingrédients

Pour le brownie

• 150 g (5 1/3 oz) de chocolat noir mi-amer 55 %

• 120 g (1/2 tasse) de beurre salé

• 150 g (3/4 de tasse) de sucre blanc

• 3 1/2 c. à soupe de cassonade

• 80 g (1/2 tasse + 1/2 c. à soupe) de farine tout usage, tamisée

• 3 œufs

Pour la crème brûlée

• 450 ml (1 4/5 tasse) de crème 35 %

• 1 gousse de vanille, fendue

• Sucre blanc

• 5 jaunes d’œufs

Préparation

Brownie

1. Beurrer et chemiser de papier parchemin un moule de 23 cm x 23 cm (9 po x 9 po).

2. Dans une casserole, à feu très doux, faire fondre complètement le chocolat et le beurre en remuant. Ajouter le sucre blanc et la cassonade, puis laisser fondre quelques minutes en remuant. Retirer du feu et laisser refroidir quelques minutes à température ambiante.

3. Incorporer les œufs un à un dans la casserole. Ne pas battre la préparation afin de ne pas incorporer d’air. Incorporer ensuite la farine en pliant à l’aide d’une spatule. Verser la préparation dans le moule et réserver au réfrigérateur.

Crème brûlée

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Les brownies de Juliette, de Juliette Brun

4. Préchauffer le four à 150 °C (300 °F).

5. Verser la crème dans une casserole. Prélever les graines de la gousse de vanille et les ajouter à la crème avec 3 c. à soupe + 1 c. à thé de sucre. Porter doucement à ébullition en mélangeant.

6. Battre les jaunes d’œufs avec 3 c. à soupe + 1 c. à thé de sucre jusqu’à ce que la préparation soit mousseuse et aérée. Verser la crème chaude très doucement sur les œufs en remuant à l’aide d’un fouet. Étaler délicatement sur la préparation de brownie dans le moule.

7. Cuire au four environ 50 minutes. Laisser refroidir le brownie avant de le démouler et de le couper en carrés. Avant de servir, saupoudrer les brownies de sucre blanc et caraméliser à l’aide d’un chalumeau de cuisine.

Recette tirée du livre Les brownies de Juliette. Juliette Brun. Les Éditions La Presse.