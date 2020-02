Inès Gauthier, 14 ans, n’aime pas que cuisiner – elle adore aussi voyager. Dans son deuxième livre, Cuisine avec Inès autour du monde, l’adolescente propose 50 recettes variées, inspirées de pays qu’elle a visités ou reçues en cadeau d’amis.

Marie Allard

La Presse

Connue pour avoir participé à l’émission La Relève à TVA quand elle avait 10 ans, Inès partage notamment une recette de tacos de poisson (super pour égayer la semaine de relâche !). Elle conseille d’agrémenter ce plat selon nos goûts, par exemple en ajoutant des morceaux d’avocat.

Avis aux ados : préparer ces tacos, c’est ravir votre famille tout en vous régalant. Une formule gagnant-gagnant…

Recette de tacos de poisson d’Inès

Préparation : 20 min

Cuisson : 12 min

Portions : 4

Ingrédients

1 gousse d’ail

1/2 oignon rouge

1/2 poivron rouge

1 mangue

8 feuilles de coriandre fraîche

1 c. à thé de cumin

1 c. à thé d’origan séché

1 c. à thé de paprika fumé

Le jus de 1 lime

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

2 filets de tilapia de 1/3 de lb (300 g) chacun

Sel et poivre

1/2 tasse (100 g) de haricots noirs

1 tasse (175 g) de maïs en grains

1 c. à thé de flocons de piments rouges

1/4 de tasse (60 g) de crème sure

4 tortillas

Feuilles de coriandre fraîche, au goût

Préparation

1. Préchauffe le four à 375 °F (190 °C).

2. Émince l’ail et l’oignon rouge finement. Coupe le poivron rouge ainsi que la mangue en dés. Émince aussi la coriandre.

3. Dans un bol, mets le cumin, l’origan et le paprika fumé, l’ail, la moitié du jus de lime, la moitié de l’huile d’olive et les filets de tilapia. Sale et poivre et masse bien les filets de poisson. Dépose-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. Mets-les au four pendant 12 min. Quand le poisson est cuit, effiloche-le en gros morceaux et mets-les de côté.

4. Pour préparer la salsa, dans un bol, mets l’oignon rouge, la mangue, le poivron rouge, le maïs, les haricots noirs avec l’autre moitié de jus de lime et l’autre moitié de l’huile d’olive. Ajoute les flocons de piments rouges et la coriandre. Sale et poivre, et mélange bien.

5. Dans les tortillas, répartis la salsa, la crème sure et le poisson effiloché. Décore avec de belles feuilles de coriandre fraîche et sers.

Source : Cuisine avec Inès autour du monde, d’Inès Gauthier, Les Éditions Goélette