Noël est la plus belle période de l’année pour ceux qui ont la dent sucrée. Pour s’y préparer, on vous présente chaque semaine un dessert facile à réaliser, et auquel il sera difficile de résister !

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Qu’elle soit servie dans un grand plat ou dans plusieurs verrines, toute la tablée se souviendra longtemps de la mégamousse au chocolat de Lesley Chesterman.

Un bol déposé au centre de la table dans lequel tous les convives plongent tour à tour leur cuillère, c’est ainsi que Lesley Chesterman imaginait sa mousse au chocolat lorsqu’elle a rédigé son livre Chez Lesley, qui vient de paraître. « Aujourd’hui, avec la COVID-19, c’est impensable ! », convient la critique gastronomique et chef pâtissière de formation.

Par chance, sa mégamousse peut aussi être présentée en portions individuelles. Et peu importe la manière choisie, la recette demande peu de travail et procure beaucoup de satisfaction. Elle ne demande que cinq ingrédients, dont l’un d’eux est de l’eau. Il suffit d’avoir un bon batteur et un bain-marie.

Le nom mégamousse sous-entend mégaparty. Si la quantité semble trop copieuse pour la réception cette année — elle donne de six à huit verrines —, la recette peut être réduite de moitié. Lesley Chesterman prévient que la mousse gonflera un peu moins, mais qu’elle sera tout aussi bonne au goût.

Encore mieux, la chef propose de congeler la mousse dans des ramequins. Il suffira de sortir la quantité voulue, puis de décorer.

Mégamousse au chocolat de Lesley Chesterman

Ingrédients

• 3 tasses (750 ml) de crème 35 %

• 12 oz (340 g) de chocolat mi-amer

• 6 jaunes d’œufs

• 1/2 tasse (100 g) de sucre

• 1/2 tasse (125 ml) d’eau

• 1 tasse de crème chantilly pour décorer

• Copeaux de chocolat

Préparation

1. Battre la crème jusqu’à ce qu’elle se tienne en pics mous, puis réserver sans réfrigérer.

2. Préparer une casserole d’eau frémissante.

3. Hacher le chocolat et le faire fondre au bain-marie, en remuant régulièrement, jusqu’à ce que le chocolat soit chaud au toucher. Réserver.

4. Dans un cul-de-poule de taille moyenne, fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre, puis ajouter l’eau et bien mélanger le tout.

5. Placer le bol au-dessus de l’eau frémissante et fouetter la préparation jusqu’à ce que le liquide se transforme en mousse. Retirer du feu.

6. À l’aide d’un batteur électrique, battre à haute vitesse jusqu’à ce que la préparation refroidisse. Elle devrait être crémeuse et doubler de volume.

7. Mettre le tiers de la crème fouettée dans le chocolat tiède et fouetter pour que tout soit bien mélangé.

8. Incorporer doucement la préparation d’œufs à l’aide d’une spatule, puis le reste de la crème. Plier jusqu’à ce que tout soit amalgamé. Quelques stries de chocolat devraient encore être visibles.

9. Verser dans un grand bol de service ou dans les ramequins et laisser refroidir au frigo environ 6 heures avant de servir.