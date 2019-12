« Si vous recherchez une dose de caféine sans café, alors le matcha (une poudre de thé vert) est tout indiqué », indique Christal Sczebel dans son livre Boules d’énergie, paru aux éditions Broquet. On apprécie ces gâteries pour leur doux effet stimulant, mais encore plus pour leur bon goût.

Marie Allard

La Presse

Ingrédients

Pour 12 boules

140 g (1 tasse) de noix de cajou crues

10 dattes dénoyautées

60 g (1/2 tasse) de farine d’amande ou d’amandes moulues ou crues + 5 ml (1 c. à thé)

30 ml (2 c. à soupe) de poudre de cacao naturel

30 ml (2 c. à soupe) de nectar de noix de coco ou d’agave

3 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de menthe poivrée

15 ml (1 c. à soupe) de matcha

5 ml (1 c. à thé) de chocolat noir végétalien, haché finement

Préparation

1. Mettre les noix de cajou dans un robot culinaire et mixer jusqu’à ce qu’elles forment une farine granuleuse. Ajouter les dattes, les 60 g (1/2 tasse) de farine d’amande et la poudre de cacao. Mixer 30 secondes. Ajouter le nectar de noix de coco, l’extrait de menthe poivrée et 30 ml (2 c. à soupe) d’eau. Mixer jusqu’à l’obtention d’une masse collante. Transférer dans un grand bol.

2. Dans un petit bol, combiner le matcha et 5 ml (1 c. à thé) de farine d’amande.

3. À l’aide d’une cuillère à soupe, prendre du mélange et, les mains propres et légèrement humides, modeler en boule entre les paumes. Rouler dans le mélange de matcha et de farine d’amande pour enrober légèrement, puis déposer dans une assiette. Répéter avec le reste du mélange pour obtenir 12 boules légèrement plus petites qu’une balle de golf. Parsemer les boules de chocolat noir haché finement.

4. Réfrigérer 30 minutes pour durcir. Conserver dans un contenant hermétique au réfrigérateur ou à la température de la pièce jusqu’au moment de servir.

Source : Boules d’énergie, de Christal Sczebel, éditions Broquet