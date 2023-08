On l’ignore sans doute, mais les baies rouges cueillies entre les mois d’août et octobre représentent la moitié de la récolte annuelle au Québec. Les fameuses fraises et framboises d’automne méritent donc d’avoir leur propre festival, non ?

Les Festifraîches reviennent cette année pour une deuxième édition, cette fois dans plus de 20 fermes à travers la province. Du 18 au 20 août, l’évènement festif permettra aux visiteurs de participer à des ateliers culinaires interactifs, d’assister à des animations musicales, de prendre part à des activités familiales et même à des soirées dansantes.

Les fruits seront bien sûr à l’honneur dans les mini-marchés éphémères qui seront aménagés dans la plupart des fermes participantes, réparties dans pas moins de 11 régions du Québec : la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l’Estrie, les Laurentides, la Gaspésie, Laval, la Mauricie, l’Outaouais, Lanaudière, la Montérégie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.