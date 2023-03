C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre – ou non – sous la dent.

Un mousseux au thé déroutant

Après avoir misé sur des kombuchas originaux et haut de gamme, les producteurs de Lao, implantés à Québec, bifurquent vers le mousseux sans alcool, avec une proposition subtile et surprenante baptisée Bulles de thé. Au programme : une boisson effervescente et festive où sont invitées infusion de thé vert nippon et culture de kombucha. Et pas n’importe quel thé : on a fait appel au gyokuro okabe, aux feuilles sombres de haut grade cultivées selon une technique ancestrale, partiellement protégées du soleil par des ombrelles. Débouchons cette bouteille noire élégante (si on y parvient, le bouchon étant un dur à cuire) et goûtons. Les bulles sont généreuses et agréables, mais les connaisseurs de gyokuro ne retrouveront pas les notes d’épinards, d’algues ou d’herbes sucrées auxquelles ils sont habitués. Dans l’ensemble, on est plutôt sur du fruit exotique et estival, entre poire et pêche blanche ; dans un second temps, se développent un côté umami et une subtile sensation enveloppante au palais. La progression de ces Bulles de thé est un peu déroutante, avec une ouverture marquée et pétillante, retombant une fois la gorgée engloutie, mais laissant une belle finale persistante dotée d’une légère amertume.

Sylvain Sarrazin, La Presse

Bulles de thé par Lao Kombucha

Sans alcool

24,99 $ (750 ml), offert en ligne, chez Apéro à zéro et dans plusieurs points de vente

Des sauces d’ici qui font voyager

IMAGE FOURNIE PAR CANADA SAUCE La gamme Asia Sauce

Après le ketchup, la moutarde et la relish… voici les sauces asiatiques. Simon-Pierre Murdock, entrepreneur derrière la marque québécoise de condiments Canada Sauce, a récemment lancé six nouveaux produits inspirés d’autant de pays d’Asie. La gamme a été imaginée dans le but de rendre les « saveurs riches et nuancées de la gastronomie asiatique plus accessibles aux amateurs », peut-on lire dans le communiqué. À nos yeux, c’est mission réussie ! Très polyvalente, la sauce Satay aux arachides se marie autant avec les légumes que la viande. La solution parfaite pour un souper en semaine : un restant de poulet, quelques morceaux de poivrons, des nouilles de riz et un peu de sauce. En moins de 10 minutes, le repas est servi. On a aussi beaucoup aimé la sauce BBQ coréen et son piquant très bien dosé. Un étonnant ketchup aux bananes fait également partie de cette gamme de produits d’ici qui fait voyager.

Véronique Larocque, La Presse

Asia Sauce par Canada Sauce

8,99 $ (375 ml) le pot, offert en ligne et dans plusieurs supermarchés Metro de la région de Montréal

Adieu, croustilles

IMAGE FOURNIE PAR THREE FARMERS Il y a quatre parfums de lentilles rôties.

À la recherche d’une collation pour combler les envies de salé de fin de soirée, on a récemment goûté aux lentilles rôties au parfum de barbecue de la marque canadienne Three Farmers. Verdict ? C’est exactement ce qu’on cherchait sans même le savoir. Avec leur goût épicé et leur croquant sous la dent, ces lentilles sont la solution santé qu’on souhaitait trouver pour remplacer les croustilles que, personnellement, on aimerait moins consommer. Avec sa haute teneur en protéines végétales (de 10 à 12 g) et ses 7 g de fibres par portion de 40 g, c’est une collation rassasiante qu’on s’imagine aussi déguster entre deux repas. Dans le même style, l’entreprise saskatchewanaise propose également des féveroles et des pois chiches rôtis. Les parfums sont variés, allant du classique sel et vinaigre à l’original curcuma et épices, en passant par le populaire cheddar piquant.

Véronique Larocque, La Presse

Lentilles rôties par Three Farmers

Cultivé et fabriqué au Canada

5,99 $ pour un sac de 140 g

Mieux que le soda ?

PHOTO FOURNIE PAR RISE La nouvelle gamme proposée par Rise : Better Soda

Les produits Rise, en général, on les adore ; que ce soit la gamme de kombuchas classiques, celle à 1 g de sucre par portion ou les boissons adaptogènes pétillantes, lancées l’an dernier. Voilà pourquoi on était tout de suite enthousiaste à l’idée d’essayer leur dernière nouveauté, Better Soda, une gamme de sodas « bon pour vous », aux caractéristiques santé intéressantes : faits 100 % à partir d’ingrédients naturels, très peu de sucre par portion (entre 2 et 3 g, issus de jus de fruits) et, surtout, l’utilisation de manioc, une plante dont les fibres probiotiques ajoutent un probant 3 g de fibres par canette. Un soda bon pour la santé intestinale ? Voilà une innovation qui semble fort pertinente. Dans leurs coquettes canettes colorées à l’esthétique rétro, les trois parfums (Orange, Cola, Citron-Lime) attirent l’œil sur les étalages. Mais c’est côté goût que le bât blesse ; à la dégustation, l’édulcorant (Reb A, de l’extrait de feuille de stévia) prend beaucoup trop de place. Le résultat est plutôt fade ; on se serait attendu à beaucoup plus de punch. Même fiston, accro aux kombuchas et autres boissons pétillantes, n’a pas voulu terminer son verre. C’est tout dire…

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Better Soda par Rise Kombucha

Contient la fibre FiberSMART, une source naturelle de fibres provenant de la plante de manioc.

3,49 $ par canette ou 12,99 $ par caisse de 4 unités, offert dans les points de vente