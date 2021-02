Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Marie Allard

La Presse

Salade Tendres lentilles aux carottes de Florette

5,99 $ pour 312 g

Végétalien

Promesse : « Vous serez surpris de la texture incomparable de cette garniture à base de lentilles et carottes », dit Florette.

Réalité : La texture des lentilles, pas pâteuses du tout, est effectivement étonnante. Parfumée au cumin, « cette salade de lentilles aux carottes commerciale est un bon choix d’accompagnement pour compléter un repas », indique Amaryllis Ricard-Lafond, nutritionniste chez Équipe Nutrition. « La liste d’ingrédients est somme toute assez courte. Elle contient les mêmes ingrédients frais que nous pourrions retrouver dans une salade faite à la maison. »

Attention : « Puisqu’elle contient 150 calories, 10 g de lipides, 3 g de fibres, 3 g de protéines et 300 mg de sodium par portion de 100 g, cette salade ne fournit pas assez de protéines et de fibres pour constituer un repas complet », met en garde la nutritionniste. On peut accompagner cette salade de quinoa et de graines de tournesol, pour un repas végétalien. Autre possibilité : s’en servir comme garniture d’un sandwich au thon, fait avec une tortilla de blé entier.

Tartinade choco-chanvre d’Orijin

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Tartinade choco-chanvre d’Orijin, 12,99 $ pour 250 g

12,99 $ pour 250 g

Végane, sans huile de palme, sans gluten

Promesse : « Une texture à la fois onctueuse et gourmande grâce au mariage entre graines de chanvre et chocolat biologique », dit Orijin.

Réalité : C’est vrai, cette pâte à tartiner fabriquée au Québec est agréable en bouche. Ses deux ingrédients principaux « sont les graines de chanvre et les graines de citrouille », note Laurence Bergeron, nutritionniste et fondatrice du blogue culinaire Libre de manger. « Le sucre se retrouve vers la fin de la liste, ce qui est une bonne chose. »

Cette tartinade « contient 3 g de protéines par cuillère à soupe, ce qui est bien, analyse-t-elle. C’est un produit riche en lipides, sans surprise considérant qu’il s’agit d’un beurre de noix. Il contient surtout des gras insaturés, qui sont de bons gras pour la santé du cœur ».

Comparativement au Nutella ? Cette pâte à tartiner d’Orijin est « définitivement une option plus nutritive que le Nutella, tranche Laurence Bergeron. Le Nutella contient presque trois fois plus de sucre et trois fois moins de protéines par cuillerée à soupe que la tartinade choco-chanvre ».

Barre énergétique au beurre d’arachide et au chocolat Näak

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Barre énergétique au beurre d’arachide et au chocolat Näak, 29,96 $ pour 12 barres de 50 g

29,96 $ pour 12 barres de 50 g

Végétalien, sans OGM

Promesse : « Les barres Näak ULTRA ENERGY sont conçues pour couper la faim et vous fournir une énergie stable sur une longue durée », dit Näak.

Réalité : Connue pour ses barres à base de poudre de grillons, l’entreprise québécoise Näak propose maintenant une version végane (sans bibittes !). Ces barres contiennent des protéines de pois, de soya, d’amandes, de sésame, etc.

« Ces barres présentent une longue liste d’ingrédients, mettant en vedette les sucres [qui proviennent essentiellement des dattes et du sirop de riz brun], observe Amaryllis Ricard-Lafond. La plupart des aliments utilisés, bien que naturels, ont été transformés dans un premier temps (fibres provenant de diverses racines et grains, isolats de protéines, etc.), avant d’être assemblés pour former la barre. Cela en fait un aliment ultra-transformé, qui ne devrait pas remplacer les aliments frais dans notre alimentation de façon générale. »

« Toutefois, le format pratique de la barre et le fait qu’elle contienne un ratio de 4 g de glucides pour 1 g de protéines en font un bon choix de collation lors d’une activité physique d’intensité légère à modérée de courte durée, telle qu’une randonnée pédestre de moins de deux heures », ajoute-t-elle.

Cubes de tempeh Plaisir printanier de Tempehine

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Cubes de tempeh Plaisir printanier de Tempehine, 6,99 $ pour 200 g

6,99 $ pour 200 g

Biologique

Promesse : « Nos cubes de tempeh marinés et précuits sont prêts en quelques minutes », dit Tempehine.

Réalité : En effet, ces cubes de tempeh préparés au Québec sont rapides à préparer et délicieux, quoique le goût du soya fermenté reste particulier. Il suffit de placer ces cubes sur une plaque au four (préchauffé à 350 °F) pendant 10 minutes, avant de les incorporer à un plat. Ils sont composés de soya, de vinaigre de cidre de pomme, d’huile de canola, d’épices, de jus de citron et de culture de rhizopus.

« La liste des ingrédients est très courte, simple et ne contient aucun additif alimentaire, on aime ça, dit Laurence Bergeron. Le rhizopus est un champignon qui va fermenter les fèves de soya. »

« La valeur nutritive des cubes de tempeh est très intéressante, souligne la nutritionniste. Une portion contient 22 g de protéines et 5 g de fibres, ce qui est génial. On accompagne ces cubes de tempeh d’un grain céréalier [comme du riz, du quinoa, etc.] et de légumes rôtis pour avoir un repas complet et nutritif. »