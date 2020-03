Les marchés publics de Montréal, qui comprennent ceux de Jean-Talon, d’Atwater et de Maisonneuve, annoncent qu’ils réduisent leurs heures d’accès pour le grand public.

Ève Dumas

La Presse

Normalement ouverts dès 7 h, ils n’accueilleront les clients qu’à partir de 10 h, dès mardi. La fermeture se fera à 17 h, tous les jours, pour une période indéterminée. Le nouvel horaire doit permettre de doubler les effectifs et d’assurer une meilleure gestion et coordination des ressources.

D’autres mesures visant à réduire les risques de contagion ont été mises en place aux marchés Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve, telles que l’augmentation de fréquence du nettoyage des lieux communs, l’utilisation de produits hautement germicides, l’installation d’affichage incitant le public à se laver fréquemment les mains, la fermeture des zones de restauration offrant du prêt-à-manger (l’option « pour emporter » reste offerte à la clientèle), le retrait des plateaux de dégustation de produits et l’interdiction d’accès aux groupes en visites guidées, entre autres.

Les commerçants des marchés publics auraient tous reçu la trousse d’information générale du Gouvernement du Québec qui énumère les bonnes pratiques en mesure d’hygiène et de prévention. Il est plus que jamais important de laver fruits et légumes avant de les consommer !