Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Marie Allard

La Presse

Super tisane Immunité +

Tetley

3,49 $ pour 20 sachets (40 g)

Promesse : « Le zinc favorise le fonctionnement normal du système immunitaire », dit Tetley.

Réalité : composée de citronnelle, d’églantier, de menthe poivrée, de camomille, etc., cette tisane au goût d’agrume est enrichie en vitamine D 3 et en gluconate de zinc. Un sachet infusé dans une tasse d’eau bouillante fournit 4,64 microgrammes de vitamine D par jour. C’est peu : la Société canadienne du cancer recommande un supplément de 25 microgrammes par jour de vitamine D, en cette période de l’année.

« Une carence en vitamine D durant les mois d’hiver est très prévalente au Canada, indique Julie Brousseau, nutritionniste. La façon la plus facile et économique de la combler serait de prendre un supplément sous forme de comprimé ou de goutte, disponible en vente libre en pharmacie. »

Une carence en zinc est moins répandue. « Si l’on croit avoir une carence en ce minéral, qui effectivement joue un rôle dans la fonction immunitaire, une supplémentation peut être intéressante, dit la nutritionniste. Par contre, ce n’est pas en prenant une tisane ici et là qu’on guérira une carence en zinc. » Siroter une boisson chaude peut faire du bien, « mais la supplémentation de cette tisane ne fera pas de miracles », met en garde Julie Brousseau.

Pâté végane biologique original

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Pâté végane biologique original, de Gusta

Gusta

5,49 $ pour 200 g

Promesse : « Pour tous les amoureux du pâté, GUSTA a créé LE pâté végane : l’Original, celui que vous n’avez même pas osé imaginer dans vos rêves les plus fous », dit Gusta.

Réalité : ce pâté est fabriqué à Montréal avec des lentilles rouges, de l’huile de noix de coco, des graines de tournesol, etc. Il est plutôt salé (330 mg par portion de 50 g) et plutôt gras (5 g de gras saturés par portion, provenant de l’huile de coco), comme la plupart des pâtés. Petit avantage, ce produit Gusta fournit des fibres (2 g par portion), contrairement à bien des équivalents à base de viande.

Qu’on soit « végane ou non, la liste d’ingrédients en fait un choix plutôt intéressant dans sa catégorie, analyse Valérie Dunn, nutritionniste. Certains pâtés à base de viande pourraient être relativement semblables au point de vue nutritionnel. On peut donc choisir en considérant aussi nos goûts personnels (saveur, texture) et nos valeurs (éthique animale, ingrédients biologiques ou locaux, etc.) ».

Rouleaux aux fruits, parfum framboise

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Rouleaux aux fruits BEAR, parfum framboise

BEAR

5,99 $ pour 5 sachets (100 g)

Promesse : « Rouleaux 100 % fruits et légumes », dit BEAR.

Réalité : c’est vrai, ces rouleaux importés du Royaume-Uni ne contiennent que des pommes, des poires et des framboises cuites avec de l’extrait de carotte noire (en guise de colorant). « La liste d’ingrédients est très courte, ce que j’aime », note Julie Brousseau.

« C’est un dessert intéressant pour les enfants, qui équivaut à une coupe individuelle de compote de pommes sans sucre ajouté du commerce, compare la nutritionniste. Par contre, c’est peu rassasiant comme collation : je combinerais un sachet de rouleaux avec un morceau de fromage ou une poignée de noix ou de graines. »

Tajine qui taquine de keftas

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Tajine qui taquine de keftas, de Les Ri-Canneuses

Les Ri-Canneuses

12,49 $ pour 425 g

Promesse : « Fabrication artisanale de repas en conserve faits d’ingrédients naturels », disent Les Ri-Canneuses.

Réalité : savoureux, ce tajine est cuisiné dans le quartier Rosemont, à Montréal. Elle contient des tomates, du bœuf, de l’eau, des oignons, etc. Comme à la maison.

La quantité de protéines pour un demi-pot « est adéquate », indique Valérie Dunn. « Le contenu en gras saturés est important, mais on doit s’y attendre pour un plat à base de bœuf, note-t-elle. La quantité de sodium est relativement élevée, selon les recommandations de Santé Canada (326 mg par portion d’un demi-pot). » Ça n’en fait pas un produit à éviter, sauf pour les personnes qui ont des problèmes de santé spécifiques.

« Pour en faire un repas complet et rassasiant, on l’accompagne d’une bonne dose de nos légumes colorés préférés, ainsi que de grains entiers comme du quinoa, du riz brun, ou — pourquoi pas ? — de l’avoine nue produite au Québec », conseille Valérie Dunn.