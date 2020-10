Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments

Marie Allard

La Presse

Betteraves en dés

Del Monte

1,99 $ pour 398 ml

Promesse : « Ravivez vos salades »

Réalité : C’est vrai que ces betteraves en dés ajoutent instantanément de la couleur aux salades. Les betteraves fraîches qu’on cuit et pèle soi-même sont plus savoureuses, mais encore faut-il avoir le temps de les préparer. « Lorsqu’on est pressé, ce sont souvent les légumes qui écopent », observe Francine Prévost, diététiste-nutritionniste à Vaudreuil-Dorion. Cette conserve a l’avantage de ne contenir que des betteraves et de l’eau. « La valeur nutritive reflète celle de la betterave, sans sel ajouté », souligne la nutritionniste.

Müska Vitalité

PHOTO FOURNIE PAR L’ENTREPRISE Müska Vitalité, Fourmi bionique

Fourmi bionique

Végétalien, sans OGM

5 $ pour 270 g

Promesse : « Müska Vitalité est une recette originale et luxueuse qui marie le muesli et le dukkah. »

Réalité : Le dukkah, c’est quoi ? « Un mélange d’inspiration égyptienne de graines et de noix torréfiées, grossièrement moulues avec des épices », explique Fourmi bionique. Ce « müska », contraction de muesli et de dukkah, contient plein de bonnes choses : flocons d’avoine, de seigle, d’épeautre, amandes, canneberges, pommes séchées, graines de sésame et de lin, sirop d’érable, sel de mer, etc.

Ce mélange « est très intéressant et ressemble à une recette de granola fait maison », observe Laurie Dessureault, nutritionniste pour Le Radis nutritif. Autres bons points : le Müska Vitalité contient du gras « provenant majoritairement des noix et graines » et seulement « un peu de sucre ajouté ». Avec du yogourt grec et des petits fruits, une portion d’un tiers de tasse de ce granola préparé au Québec fait un chouette petit-déjeuner.

Lait entier A2

PHOTO FOURNIE PAR L’ENTREPRISE Lait entier A2 Laiterie Chagnon

Laiterie Chagnon

4,99 $ pour 1 L

Promesse : « Le lait de vache Guernesey contient de la protéine bêta-caséine A2 plus facile à digérer pour certaines personnes. »

Réalité : Le lait qu’on boit au Québec est habituellement celui des vaches Holstein. La famille Kaiser, propriétaire de la Laiterie Chagnon, de Waterloo, commercialise plutôt le lait de vache Guernesey. En plus de contenir de la protéine bêta-caséine A2 (au lieu de l’A1), ce lait vendu en bouteille de verre est particulièrement riche. Son taux de matière grasse est de 5 % (en comparaison, le lait dit entier en contient généralement 3,25 %).

« Pour ceux qui tolèrent bien le lait conventionnel avec ou sans lactose, il ne semble pas y avoir d’avantages à consommer du lait A2, indique Francine Prévost. Par contre, si le lait conventionnel ou sans lactose est mal toléré, il pourrait être intéressant de tester le lait A2. »

Saucisse italienne douce

PHOTO FOURNIE PAR L’ENTREPRISE Saucisse italienne douce Vegeat

Vegeat

9,99 $ pour 375 g (4 saucisses)

Sans soya, sans gluten, sans OGM

Promesse : « Saucisse végétale faite à base de plantes offrant un goût délicieux et juteux aux saveurs de saucisse italienne douce traditionnelle. »

Réalité : Cette fausse saucisse — ou plutôt, cette vraie saucisse de faux porc — plaira aux amateurs de saucisses de type déjeuner. Ses premiers ingrédients sont : eau, protéine de pois, huile de canola et huile de coco.

Comparée à une saucisse italienne douce de même taille, la saucisse Vegeat contient un peu moins de gras saturé et une teneur en sel semblable, analyse Francine Prévost. Bon point, la quantité de protéines (16 g) « est plus élevée dans la saucisse Vegeat », note-t-elle. Fabriquée au Québec, cette saucisse végétarienne est une bonne solution de rechange aux saucisses traditionnelles. Mais ça reste une saucisse, donc un aliment gras et salé.