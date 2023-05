Fondé en 1994, le Mondial de la bière revient pour la 29e année dans la cour de la gare Windsor, avec une offre de pas moins de 400 produits — des bières uniques, mais aussi des produits inédits de cidreries et de distilleries québécoises.

Parmi les 98 exposants présents cette année, on compte 34 brasseries hors Québec provenant de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de l’Estonie, des États-Unis et de l’Irlande, entre autres.

En plus des habituelles dégustations et des spectacles sous la tente, on note aussi le retour cette année des ateliers de 45 minutes présentés par des experts du milieu.

Semaine des hydromels du Québec

Un autre évènement, tout nouveau celui-là, est en branle jusqu’au 28 mai : la toute première édition de la Semaine des hydromels du Québec, organisée en marge de la Journée mondiale des abeilles, ce 20 mai.

Les 19 et 20 mai, des producteurs d’hydromel des quatre coins du Québec se réunissent au marché Jean-Talon. Toute la semaine, des dégustations auront lieu chez différents détaillants, alors que les producteurs iront à la rencontre des participants, et la semaine se conclura les 27 et 28 mai avec deux journées portes ouvertes chez plus d’une dizaine de producteurs d’un peu partout dans la province.

Parmi les participants : Miellerie King (dont la crème alcoolisée Alvéole vient de se voir attribuer une médaille d’or ainsi que le prix de la meilleure crème alcoolisée au Canada lors de la World Liqueur Awards de 2023), Desrochers D, Hydromel Charlevoix et Apikol.