Une autre entrevue ? C’est la troisième en moins d’un an, lui fait-on remarquer. « Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud », répond spontanément la chanteuse Jeanick Fournier, que nous avons rencontrée à Montréal.

Sa victoire à Canada’s Got Talent date d’il y a exactement un an. C’était le 17 mai 2022, et depuis, Jeanick, ancienne préposée aux bénéficiaires aux soins palliatifs, mène une vie trépidante : elle a signé un contrat avec Universal Music Canada et lance déjà son deuxième album. C’est une vie dont elle a longtemps rêvé et qu’elle chante sur cet album, Vivante, composé de chansons originales en français, écrites sur mesure.

La chanteuse originaire du Saguenay profite, à 50 ans, de ce succès fulgurant. Son premier album s’est classé 13e au Billboard des albums canadiens et à la première place au Québec dès la semaine de sa sortie, le 7 octobre 2022. Elle sait que tout peut s’arrêter du jour au lendemain et c’est d’ailleurs le thème de la chanson Ne m’oublie pas, écrite par Andréanne A. Mallette. « C’est une chanson qu’elle avait écrite à la suite de sa sortie de Star Académie où elle demande au public de ne pas l’oublier. En participant à des émissions de télévision qui font de nous des vedettes instantanées, on sait qu’on peut disparaître très vite », confie Jeanick Fournier. Elle cite les paroles : « si le train passe et qu’il part sans moi, s’il te plaît ne m’oublie pas, garde mes mots, garde ma voix, quelque part au fond de toi ».

Elle dit profiter du moment présent avec son énergie et sa fougue qui ont séduit le public.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Jeanick Fournier

J’avais hâte de faire un album en français avec des chansons qui me ressemblent et cet album, Vivante, c’est moi, c’est ma vie, c’est vraiment qui je suis. Jeanick Fournier

Elle explique qu’elle a raconté sa vie à Guillaume Moffet, directeur artistique chez Universal Music qui est devenu son grand complice. Il a organisé un camp d’écriture où une vingtaine de chansons ont émergé, puis ils les ont choisies ensemble.

À la réalisation, on retrouve notamment Max-Antoine Gendron (qui a collaboré avec Marie-Mai), Aaron Paris (Drake) et, à l’écriture, il y a des collaborations d’Ariane Brunet, Carole Facal, Alexe Gaudreault, Josh Alexander et Patrick Bouchard.

« Quel beau cadeau de voir ma vie en chansons ! Dans la peau, c’est ma rencontre avec mon amoureux Michel avec qui je suis depuis deux ans et demi, et ce moment d’électricité que nous vivons encore : “Quand la foudre est tombée, c’est toi qu’elle a touchée, je t’ai dans la peau, avec toi je peux aller plus haut, Je fonce le cœur léger avec toi à mes côtés.” »

Il est question de ses enfants dans Quand le rideau tombe. « Mes deux enfants sont ma priorité et la chanson Je les mène pour toi se veut un hymne à la différence. “C’est la différence qui te guidera, elle fait de toi un être si grand, je ne détiens pas la sagesse, mais je peux te faire une promesse, je serai toujours à tes côtés.” Mes enfants sont extraordinaires dans leur différence [ils sont trisomiques]. »

Le lancement de Vivante s’est fait au Saguenay. « J’y tenais beaucoup, d’être là avec mes musiciens, choristes, amis et famille. J’ai des amies que je connais depuis 30 ans et qui avaient les larmes aux yeux en écoutant les chansons, c’était tellement émouvant », dit celle qui chantera dans des festivals au cours de l’été et qui partira en tournée en septembre.

Cette année a été remplie de surprises. « Je ne réalise pas encore tout ce qui s’est passé. Je suis consciente de la chance que j’ai. »

Ce qui a le plus changé dans sa vie, ce sont les nombreux voyages qu’elle a faits, car elle a choisi de rester au Saguenay.

Ce qui a changé aussi, c’est qu’on se gâte plus ! J’ai plus d’argent, alors on va souper au restaurant, on s’offre des petites choses ici et là. Jeanick Fournier

Il en est question dans la chanson 24 heures. « Un dimanche matin, mon chum et moi, on a regardé où Coldplay était en spectacle. C’était à Philadelphie. On a acheté des billets, on a pris l’avion, on est allés voir le show, on a fait une folie et on va en garder un souvenir extraordinaire le reste de notre vie ! », dit-elle.

S’il y a une chose qu’elle a apprise en travaillant pendant 17 ans en soins palliatifs, c’est bien ça : il faut profiter de la vie, maintenant, parce qu’on ne sait pas de quoi nos lendemains seront faits.

« J’ai vu tellement de patients qui avaient économisé de l’argent pour vivre une belle retraite qu’ils n’ont jamais vécue parce qu’ils sont tombés malades, alors profitons pleinement du moment présent. La vie, c’est maintenant. Profitez-en, vous aussi, vous verrez, c’est formidable. »

L’album Vivante sort le 19 mai