Domaine familial de 24 hectares, le Mas des Capitelles continue de nous offrir des vins de terroir d’un excellent rapport qualité-prix.

Les vignes s’épanouissent dans les magnifiques collines de Faugères, sur des sols de schiste recouverts de garrigue et balayés par les vents du Nord. On sent dans les vins les raisins gorgés de soleil, mais aussi beaucoup de fraîcheur et une minéralité indéniable.

La Catiède est un assemblage de carignan, grenache, mourvèdre et syrah. Le nez révèle des notes intenses de liqueur de mûres et de cassis, avec une pointe de garrigue et d’épices. La bouche est riche et suave, avec un fruit très mûr, mais sans aucune lourdeur. Le vin est puissant, mais super équilibré, avec de l’éclat et de la vitalité. Des tanins modérés, fins, s’égrènent en finale.

Viandes braisées, confit de canard, cassoulet, légumes racines rôtis.

Mas des Capitelles La Catiède Faugères 2021, 19,95 $ (12798742), 14 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans