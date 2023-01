Je vous ai déjà recommandé le 2017 et le 2018. Le Descregut Corpinnat Brut Nature Reserva 2019 suit dans la même veine, tout aussi bon, et son prix reste inchangé.

La mention Corpinnat concerne un petit groupe de vignerons qui ont délaissé l’appellation Cava pour leurs vins mousseux, qu’ils élaborent de façon beaucoup plus naturelle et plus proche du terroir. Élaboré avec du xarel-lo surtout, complété d’un peu de macabeo et de parellada, il s’ouvre sur un nez fin, très frais, aux notes de poire, de pomme jaune, avec une pointe de brioche et de foin sucré. Très sec, avec des bulles fines et persistantes, il offre une bouche fraîche et pimpante qui s’étire sur une finale légèrement crayeuse.

Parfait pour l’apéritif, ou pour accompagner une frittata aux légumes verts, un fish and chips, un tartare de poisson ou du sashimi.

Descregut Corpinnat Brut Nature Reserva 2019, 21,20 $ (14469168), 11,5 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans