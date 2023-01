Les frères Jean-Marc et Pascal Verhaeghe sont des figures de proue de Cahors. Pionniers de la culture en bio, ils élaborent certains des meilleurs vins de l’appellation. Pour notre plus grand plaisir, ils produisent aussi ce petit Cahors, Chatons du Cèdre, d’un excellent rapport qualité-prix.

Issu d’achat de raisins (80 % en bio), le 2019 est meilleur que jamais. Déjà, il sent et il goûte Cahors. Il a la couleur violacée intense du malbec (associé ici à 10 % de merlot) et offre un nez aromatique et complexe aux notes de bleuets et de mûres, avec des accents d’encre, de violette, de fer et de mine de crayon. La bouche s’articule autour d’une matière solide, avec des tanins modérés, mais fermes, tout en faisant preuve de fraîcheur et de gourmandise.

À déguster avec un steak frites, un confit de canard ou des viandes rouges grillées.

Chatons du Cèdre Cahors 2019, 14,40 $ (560722), 13 %

Garde : 2 ou 3 ans