Le chardonnay, vous connaissez sûrement. Et les vins du Chili aussi. Mais si vous associez le pays à des vins blancs très mûrs et boisés, il est temps de le revisiter.

Comme ailleurs dans le monde, de nombreux vignerons recherchent plus de fraîcheur et de transparence dans leurs vins. La mention « Costa » désigne des vins issus de vignobles près de la côte, sous l’influence rafraîchissante du Pacifique ; des conditions très différentes de celles qui règnent dans la chaude vallée centrale. Ce Chardonnay d’Errazuriz provient de vignobles à 12 km de l’océan. Il offre un fruit mûr, avec une certaine richesse en bouche, mais reste aussi frais et tonique. Des arômes de poire, de pomme, de beurre et d’amande se mêlent à des notes épicées et grillées provenant d’un boisé très bien intégré.

Pétoncles poêlés aux zestes d’agrumes, pâtes au saumon fumé, risotto à la courge.

Errazuriz Chardonnay Aconcagua Costa 2021, 23,15 $ (12531394), 13 %

Garde : 2 ou 3 ans