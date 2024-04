Livre La lorgnette Vas-tu finir ton assiette ?

Le duo Vas-tu finir ton assiette ? s’est fait connaître avec ses amusants comptes rendus en ligne de l’émission Les chefs !, où l’ironie et les jeux de mots ne cachaient jamais une véritable passion pour la célèbre émission culinaire animée par Élyse Marquis. Comble de la reconnaissance et de l’extase – pour eux ! –, c’est cette dernière qui signe la préface de l’essai que publient ce printemps Caroline Décoste et Mathieu Charlebois, intitulé Vas-tu finir ton assiette ? – Essais et facéties entre deux allées d’épicerie.