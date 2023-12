Déguster son thé avec une bouchée sucrée (ou salée !) est plus facile qu’il n’y paraît. Conseils pour des mariages heureux.

Un bon point de départ pour accorder thé et mets serait le livre de Camellia Sinensis Thé – histoire, terroirs, saveurs, paru en 2009. On y trouve quelques recettes salées et sucrées, dont une crème prise chocolat et Pu Er de Patrice Demers. Dans la réédition de 2016, quelques pages sur les accords (fromage, chocolat et scotch) ont été ajoutées. Une belle idée de cadeau de Noël !

« Une des erreurs communes que font les gens, c’est de bouillir le thé ou de faire une infusion de 10 minutes alors qu’il n’en faut que trois ou quatre. Ça fait ressortir l’amertume du thé. Il faut juste faire une infusion normale », conseille Patrice Demers.

« Le chocolat se marie bien aux thés noirs. Le Pu Er, un thé fermenté et vieilli, est un accord vraiment intéressant aussi. Le chocolat blanc, lui, peut bien s’agencer avec les thés verts. On voit souvent le mariage avec le matcha », rappelle le pâtissier.

Marie-Josée assure qu’il n’y a rien de sorcier à trouver des accords de thé, d’autant plus que les fiches descriptives sur le site de Camellia Sinensis sont très bien faites. Chaque produit a ses notes de dégustation détaillées pour vous guider.

Pour ceux et celles qui aimeraient pousser leurs connaissances encore plus loin, Camellia Sinensis propose une foule d’ateliers, dont plusieurs ont un lien avec la table : Initiation aux accords gourmands, Mixologie, Scotch et thé, etc.