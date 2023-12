S’il y a une période de l’année où l’excitation culinaire atteint son apogée, c’est bien à Noël. Les grands pâtissiers de ce monde y vont de leurs « collections » d’exception pour émoustiller par le palais… et par les yeux. Cette saison, c’est Catherine Méra qui remporte la palme, ou devrions-nous plutôt dire : le panache !

Installée à Baie-Saint-Paul depuis 2019, puis à Québec depuis 2022, l’orfèvre du dessert propose ses créations les plus abouties jusqu’à maintenant. Et pour la deuxième année de suite, elle livrera à Montréal, les 18 et 20 décembre.

La collection 2023 a pour origine une réflexion sur la nature. L’équipe de Charlevoix a été directement marquée par les inondations du printemps dernier, par les incendies de forêt qui ont fait rage et par les pluies diluviennes et les alertes de tornade aussi.

« Nous avons fait le choix de nous engager auprès de Nature Québec et remettrons 2 $ par bûche vendue à l’organisme pour des actions de protection de la biodiversité et de valorisation de pratiques durables », affirme Marc Méra, frère de la pâtissière qui gère la boutique de Baie-Saint-Paul et qui a lui-même perdu son logement dans l’inondation.

Certes, il y a un monde entre un arbre brut dans la forêt et les bûches hautement travaillées de Catherine Méra. Mais cette délicieuse beauté n’est-elle pas, justement, ce que l’humain fait de mieux ?

Je crois qu’on a réussi à faire un lien entre l’aspect primitif et pur de la nature et ce qu’on fait à la pâtisserie, toujours à partir des ingrédients bruts et naturels. Marc Méra

PHOTO LUDOVIC BOQUEL, FOURNIE PAR CATHERINE MÉRA L’intérieur de la bûche Infiniment agrumes n’est pas à négliger !

La pièce maîtresse, la bûche signature Infiniment agrumes, est présentée sur un impressionnant panache d’orignal en chocolat Grand Cru sculpté à la main. L’ensemble n’est évidemment pas donné, à 380 $. Mais on peut également commander la bûche seule, en format huit personnes, pour 98 $. Le gâteau lui-même est un hommage au grand savoir-faire pâtissier de l’équipe, avec un habile mariage d’agrumes (citron noir, yuzu, main de bouddha, citron caviar) travaillés chacun de manière différente et un joli pochage manuel.

Collection 2023 PHOTO LUDOVIC BOQUEL, FOURNIE PAR CATHERINE MÉRA La bûche glacée vanille et camerise

PHOTO LUDOVIC BOQUEL, FOURNIE PAR CATHERINE MÉRA La bûche chocolat et noisette

PHOTO LUDOVIC BOQUEL, FOURNIE PAR CATHERINE MÉRA La bûche pomme et érable

La bûche calamansi et poivre de timut







« On estime qu’on fera peut-être 25 de ces ensembles au total. » Si les parfums d’agrumes ne sont pas vos préférés, il y a cinq autres options de bûches cette année (à 69 $ chacune) : vanille et caramel, chocolat et noisette, vanille et camerise (bûche glacée qui rend hommage à l’ours polaire), pomme et érable, calamansi (OK, c’est aussi un agrume !) et poivre de timut.

PHOTO LUDOVIC BOQUEL, FOURNIE PAR CATHERINE MÉRA La bûche vanille et caramel

Catherine s’est récemment munie d’un responsable de production, ce qui nous permet d’en faire encore plus. Alors qu’ailleurs, il y a peut-être un certain retour aux classiques, on aime beaucoup le design ici. Il faut que ce soit beau. Mais il faut surtout que ce soit bon ! Marc Méra

Pour avoir goûté à de nombreux desserts de Catherine Méra depuis notre article à son sujet en décembre 2021, nous pouvons confirmer que le fond est à la hauteur de la forme.

Il y aura livraison des produits de Catherine Méra dans la grande région de Montréal, à domicile, les 18 et 20 décembre, au coût de 14,90 $.