Barbecue

Assaisonnement 101

Qu’ils soient ou non des pros de la cuisson au barbecue, de nombreux cuisiniers extérieurs amateurs ont adopté la marinade sèche (dry rub) dans les dernières années. Devrait-on la préférer à la marinade liquide et à la sauce barbecue ? Quelles sont les meilleures techniques pour assaisonner ses grillades ? Le maître du gril Steven Raichlen, dont le plus récent livre en français, Sauces barbecue – beurres, chutneys et marinades pour les grillades, fait le tour du sujet, nous éclaire.