Café Kujira

Dans le ventre de la baleine

Kujira, c’est baleine en japonais. Gabriel Comtois et Maxime Verreault n’ont pas un attachement particulier au grand mammifère marin, mais ils aiment le Japon et admirent l’approche patiente et minutieuse qu’ont les artisans du pays du Soleil levant. C’est pourquoi leurs deux cafés et leur entreprise de torréfaction portent ce nom évocateur.