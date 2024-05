Ouverture Verdun Beef : viandes et vins d’artisans à Verdun

Verdun s’est récemment enrichi d’une nouvelle boucherie qui fait aussi caviste et salle à manger de jour. Verdun Beef est une de ces belles adresses de quartier polyvalentes où on peut dîner avec un sandwich décadent et un verre de vin ou encore prendre l’apéro, puis repartir avec quelques courses – viandes de grande qualité, condiments, produits fins, grignotines, prêt-à-manger – et même avec une belle bouteille du portfolio de l’agence Primavin.