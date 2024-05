Pour accompagner du homard, le vin blanc semble incontournable. Ce n’est pas qu’une question de préférence, même si les accords mets-vins sont très subjectifs. Les poissons, et encore plus les crustacés, ont tendance à décharner le vin rouge, à faire disparaître son fruit et à exacerber ses tanins. Pour certains, le vin prendra même un goût métallique fort désagréable. Voici donc deux blancs et un rosé pour accompagner vos plats de homard. Si vous tenez mordicus au rouge, choisissez un gamay tout en fruit et dénué de tanins.

Abordable : polyvalent et délicieux

Nicolas Grosbois est un excellent vigneron de Chinon, et ses cuvées ont été maintes fois recommandées dans ces pages. Depuis 2016, à la suite d’importantes pertes dues au gel en Touraine, il élabore aussi des vins à partir de raisins cultivés dans le Sud-Ouest. C’est le cas de ce délicieux rosé, issu entièrement de cabernet franc. De couleur pâle, il offre un nez discret, mais c’est en bouche qu’il se révèle avec une très belle matière et une texture caressante. Peu fruité, avec le végétal noble qui caractérise les bons cabernets francs, il est très harmonieux et tout indiqué pour la table, où il sera très polyvalent. Parfait pour l’apéro, il a suffisamment de rondeur pour accompagner du homard, et accompagnera aussi des crevettes grillées ou une salade de tomates aux algues.

Garde : à boire

Nicolas Grosbois La Cuisine de ma Mère en Vacances Vin de France 2023, 20,95 $ (14184285), 12,5 %, bio

Découverte : pimpant grüner veltliner

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Huber Grüner Veltliner Obere Steigen Traisental 2022

Un vin avec une texture ronde enrobera la richesse de la chair du homard. On pense d’emblée à un chardonnay. Un bourgogne blanc ou un chablis sont en effet de très bons choix. Mais de nombreux autres vins blancs, élevés sur lies, feront aussi de très beaux accords ; un muscadet ou un rias baixas, entre autres. Le grüner veltliner, cépage le plus cultivé d’Autriche, arbore aussi ce profil à la texture plus crémeuse. Celui-ci, de l’excellent vigneron Markus Huber, s’ouvre sur des arômes de poire, de pêche, d’herbes, d’agrumes et d’épices. Un léger reste de gaz ajoute du pimpant à une bouche tout en fraîcheur, mais qui fait aussi preuve de tenue. Une texture ample, caressante, est portée par une acidité fraîche. Des notes d’agrumes, d’épices et de délicats amers ajoutent de l’intérêt et prolongent la finale. Homard et beurre à l’ail ou aux herbes, tout simplement.

Garde : de 5 à 6 ans

Huber Grüner Veltliner Obere Steigen Traisental 2022, 24,80 $ (13675832), 12,5 %, bio

Classique : un peu de fraîcheur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Dönnhoff Riesling Trocken Nahe 2022

Malgré l’évidence de l’accord de texture entre un vin plus crémeux et le homard, on peut tout de même préférer un vin plus tendu, dont la fraîcheur tranchera dans la richesse du crustacé. C’est le cas de ce riesling allemand sec du très réputé domaine Dönnhoff, dans la région de la Nahe. Une merveilleuse introduction aux délicieux vins du pays et à un de ses meilleurs vignerons. Très aromatique, le 2022 offre des arômes d’agrumes, de lime, de pomme verte, de pêche et de fleurs blanches. La bouche, juteuse et tonique, réveille les papilles ! Et fait preuve d’une matière surprenante considérant son faible taux d’alcool. Un parfum affriolant, des tonnes de fraîcheur, de l’éclat et du tonus en font un délicieux apéritif et un vin polyvalent à table : homard avec un beurre à la lime, tartare de poisson, pétoncles poêlés au romarin.

Garde : de 5 à 6 ans

Dönnhoff Riesling Trocken Nahe 2022, 25,00 $ (13510552), 11,5 %

