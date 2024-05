Amateurs de cocktails sophistiqués et d’espaces hors du commun, il y a une nouveauté du côté de Québec qui devrait vous charmer : Le Bijou, un bar à cocktails ouvert depuis l’été dernier en plein cœur du Vieux-Québec à l’intérieur de Monsieur Jean, un hôtel particulier d’une quarantaine de chambres.

D’abord un café, l’espace, qui n’a pas pignon sur rue et auquel on accède par le lobby de l’hôtel, a été complètement rafraîchi. Magnifique et élégant, l’endroit est paré de couleurs éclatantes et se révèle comme un petit bijou caché de style speakeasy quand on y pénètre.

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU Au menu, cocktail et petits plats

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU La tartelette à l’avocat, un des plats les plus populaires au menu.

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU Les bouchées de thon rouge sur riz croustillant

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU Dry martini et huîtres, un accord de choix

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU Ce cocktail met en vedette la chartreuse verte. 1 /5









« Avec Monsieur Jean, on voulait offrir un endroit pas comme les autres, avec une touche de fantaisie, de folie dans le décor. On a une obsession pour les petits détails et Bijou se veut dans cette continuité. On voulait aussi répondre à un besoin de notre clientèle et offrir un endroit où prendre un verre avant ou après le souper », explique le copropriétaire Benjamin Campeau, dont les parents, Jean Campeau, designer d’intérieur, et Geneviève Marcon (GM développement), ont acquis cet immeuble où se trouvaient autrefois des bureaux de la Ville de Québec et sont les idéateurs de son décor et de son design uniques, en collaboration avec Agence Spatiale.

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU Le nouveau bar à cocktail Le Bijou offre un décor sophistiqué ponctué d’accents de couleurs.

PHOTO FOURNIE PAR BIJOU L’élégant bar du Bijou

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU Le décor est signé par les propriétaires, en collaboration avec Agence Spatiale.

PHOTO FOURNIE PAR LE BIJOU Un espace lounge, avec vue sur le Vieux-Québec 1 /4







Les cocktails et les petites assiettes sont tout aussi visuellement soignés que le décor. Aux classiques s’ajoutent des créations originales qui impressionneront la galerie : Cœur enflammé, un luxuriant mélange de mezcal, liqueur d’épinette et sirop de chili épicé ou le féminin Bijou de famille, fin assemblage de Gin Ubald Vallée floral, St-Germain, liqueur de sureau et jus de pamplemousse. À moins que vous ne préfériez l’enfumé Fruit interdit, où s’entremêlent calvados, rye whiskey et sucre d’érable fumé à la planche de cèdre et bois de pommier, ou le tropical Passion royale, mettant à l’honneur le fruit de la passion.

Pour se sustenter, on a aimé plonger dans les délicieuses olives chaudes à l’orange, romarin et ail, et croquer dans les bouchées de thon rouge sur riz croustillant. Tartelettes d’avocat, huîtres, burrata et carpaccio de bœuf font partie des autres propositions, somme toute classiques, mais généralement bien exécutées.

2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec

Consultez la page du Bijou