Bangluck : la Thaïlande en bouchées et en nouilles

Une « nouillerie » thaïlandaise s’est installée rue Chabot, presque à l’angle de Mont-Royal. Mais ici, pas de pad thaï ni de pad see ew. Chita et Nim (Chitakone Phommavongxay et Siriluksamee Rangthong, de leur nom complet), qui possèdent déjà l’excellent Thammada, avenue Bernard, avaient envie de faire découvrir des spécialités moins connues des rues de Bangkok.

Le nom du restaurant devait d’ailleurs être Bang Rak, en hommage à un quartier vibrant de la capitale, mais le couple a finalement opté pour Bangluck, qu’il considérait un peu plus doux à prononcer. Ce qui est doux aussi, ici, c’est l’addition. Vous paierez autour de 18 $ pour un généreux bol repas de nouilles avec viandes et garnitures.

Bangluck PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Soupe de nouilles au bœuf braisé (Kuay Tiew Neau).

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Feuilletés de poulet au cari.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Bao au flanc de porc. 1 /3





Il y a aussi des « à côtés » à 9 $ si l’appétit est plus costaud (ou plus léger !). Les petits feuilletés de poulet au cari, qui peuvent rappeler le samosa indien, sont particulièrement goûteux. Les toasts aux crevettes ont beaucoup de succès.

Le couple, également copropriétaire de l’incontournable Pichai, avait d’abord envisagé ouvrir un deuxième Thammada. Les moyens financiers d’une bonne part des Québécois étant ce qu’ils sont, par les temps qui courent, Chita et Nim ont donc préféré une formule plus accessible, qui permet aux Montréalais de prendre un dîner ou un souper de qualité sans se ruiner. À boire, il y a de délicieuses boissons glacées maison et de la bière, entre autres.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Chitakone Phommavongxay et Siriluksamee Rangthong sont les propriétaires de Bangluck.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Il y a une petite section boutique dans le restaurant.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Voici vos options ! 1 /3





Nim, née en Thaïlande, insiste sur le fait que pratiquement tout est cuisiné sur place, y compris les délicieuses sauces à tremper qui font toute la différence. Elle se verrait bien embouteiller ces condiments pour les gens qui souhaitent en rapporter à la maison. Pour l’instant, la section épicerie du restaurant tient quelques ingrédients non périssables, comme les iconiques petites boîtes de cari de marque Maesri, de la vaisselle colorée et autres jolies choses.

4509, rue Chabot, Montréal

