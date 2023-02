Gautier et Ashley Coiffard sont les propriétaires de la boulangerie L'Appartement 4F, située dans le quartier de Brooklyn Heights, à New York.

Agence France-Presse

Ils vendent du pain, des viennoiseries, ainsi que leur grande spécialité : les croissants céréales.

Les New-Yorkais font la queue tous les jours pour acheter une boîte à 50 dollars (67 dollars canadiens).

« En gros, c'est la même pâte qu'on a pour nos croissants. Donc, déjà ça, c'est deux ou trois jours à faire la pâte à croissant, explique Gautier Coiffard. C'est laminé, c'est comme un croissant classique. Ensuite on l'aplatit très finement, on roule les mini croissants un par un. Ça prend des heures. Ensuite on les cuit, on rajoute du sucre, et ensuite on les déshydrate. Ça fait environ deux jours en plus d'un croissant classique. »