Mitonner des pâtes fraîches, très peu pour vous ? En manger, par contre, oui, svp ! Voici une sélection d’endroits dans la province où vous pourrez attraper des pasta fresca à rapporter à la maison.

Paradiso Pasta

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Paradiso a ouvert en avril 2022, dans Westmount.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les propriétaires, Kira German (à droite) et Will Weston, sont épaulés par la sœur de Kira, Lindsey, qui s’occupe d’à peu près tout ce qui ne se passe pas en cuisine.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Il y a plusieurs formes de pâtes au frigo.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le thème religieux du décor fait écho à l’acte de vénérer la pâte fraîche.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE À chaque jour, sa pâte. À notre passage, un jeudi, c’étaient des pizzocheri, une pâte plate et courte à base de sarrasin, garnie de pommes de terre et de légumes de saison. 1 /5









Kira German et Will Weston avaient déjà pétri, étiré, roulé et tronçonné leur lot de pâtes fraîches avant d’ouvrir Paradiso, en avril 2022. Elle au restaurant Nora Gray, lui à la Taverne Monkland, où il a travaillé avant ses années au Joe Beef. Il y a plusieurs formes de pâtes dans le présentoir et au réfrigérateur, ainsi que des sauces, six variétés de lasagnes, du tiramisu, des amarettis moelleux et quelques produits d’épicerie. Du mardi au samedi, on peut aussi repartir avec son dîner, une pâte apprêtée qui change chaque jour. À notre passage, c’était les originaux pizzocheri, à base de sarrasin. Divin !

Ève Dumas, La Presse

344, avenue Victoria, Westmount

Etna Pastificio

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Les pâtes fraîches sont la spécialité de l’Etna Pastificio.

À la fin de l’année, les propriétaires de la buvette Etna et du comptoir de pâtes fraîches Etna Pastificio, tous deux situés dans Villeray, ont annoncé la fusion de leurs deux établissements. Le restaurant de la rue Jarry est en rénovation et deviendra à partir du mois de mars un comptoir de pâtes fraîches et un caviste de quartier spécialisé en vins nature d’importation privée, avec un service de dîners le midi. D’ici là, le comptoir de la rue Drolet reste ouvert tous les jours pour faire le plein de pâtes fraîches et de sauces maison.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

7500, rue Drolet, Montréal

Il Miglio

PHOTO DOMINIQUE LAFOND, FOURNIE PAR IL MIGLIO Il Miglio est un incontournable montréalais pour les pâtes fraîches.

Lorsqu’on parle de pâtes fraîches artisanales à Montréal, impossible de ne pas mentionner Il Miglio, devenu une référence en la matière depuis l’ouverture de l’endroit dans le Mile End, en 2017. Une deuxième adresse « express » sur Robert-Bourassa a été inaugurée en 2019, suivie du comptoir au Time Out Market. Il est possible de s’approvisionner en pâtes fraîches et en sauces aux deux premiers emplacements, mais la variété reste plus grande à l’adresse initiale.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

5235, boulevard Saint-Laurent et 111, boulevard Robert-Bourassa, Montréal

BarBara Vin

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il y a aussi des pâtes fraîches à emporter chez BarBara Vin. Sur la photo, Catherine Draws, copropriétaire, montre une des variétés du jour.

Café et bar à vin populaire du quartier Saint-Henri, BarBara Vin a aussi un petit côté comptoir à découvrir. Puisque le chef David Pellizzari met les pâtes fraîches à son menu tous les jours, il est aussi possible de s’en procurer sur place, à emporter. À l’entrée, plusieurs variétés du jour sont exposées en vitrine : il ne reste plus qu’à faire votre choix !

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

La fabrique à pâtes

PHOTO FOURNIE PAR LA FABRIQUE À PÂTES Les médaillons faits à la main et farcis sont une spécialité de la maison.

Pendant la pandémie, le restaurant Raphaël, à Prévost, a changé d’identité et de vocation. Après 20 ans, les propriétaires, Claudia Campbell et Raphaël Martellotti, ont transformé leur établissement en comptoir spécialisé en pâtes fraîches. Le succès a été immédiat ! En plus des pâtes courtes et longues fabriquées à la machine et des sauces maison, l’endroit, qui est ouvert du mercredi au dimanche, a un as dans sa poche : ses fameux médaillons, faits à la main, un à un, et fourrés de délicieuses garnitures.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

3053, boulevard du Curé-Labelle, Prévost

Pasta Shop Stoneham

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE PASTA SHOP STONEHAM Direction Pasta Shop Stoneham pour faire le plein de pâtes fraîches

À Stoneham, Pasta Shop est précédé d’une rumeur plus que favorable. Joint au téléphone, Maxime Hamel raconte qu’après avoir perdu son emploi de chef à l’hôtel Pur durant la pandémie, il a eu l’idée de mitonner des pâtes fraîches pour amis et voisins. L’engouement fut tel qu’il s’est installé un espace de production dans son sous-sol et livrait à ses (de plus en plus nombreux) clients. Il avait même un point de vente dans une épicerie en vrac du village, qui a un jour déménagé, laissant les lieux vacants. Sans avoir véritablement de plan d’affaires, il a ouvert Pasta Shop Stoneham, en juin 2021. Depuis, la clientèle ne fait que grandir. Il vend aussi des pâtes fraîches – courtes, longues, farcies – à quelques restaurants de la région. Sa spécialité ? Les raviolis au bœuf braisé au vin rouge et les sauces originales, comme champignons et bacon ou vin rouge et romarin. Ouvert du mercredi au samedi.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

2694, boulevard Talbot, local 106, Stoneham-et-Tewkesbury

Succeda

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Au Succeda, les pâtes fraîches, c’est du sérieux.

À Rosemère, Succeda est une adresse à retenir pour faire le plein de pâtes fraîches. Du côté épicerie (l’endroit est aussi un restaurant), on en trouve une grande variété, sous plusieurs formes et couleurs, ainsi que des choix de sauces pour les napper. Les raviolis et pâtes farcies sont tous façonnés à la main (sfoglina fatto a mano), sans moule ni machine, explique le chef Nick Bramos, qui prévoit ouvrir un « mini » Succeda à Mirabel, à l’été 2023. Ouvert du jeudi au lundi.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

283, chemin de la Grande-Côte, Rosemère

Épicerie Radis

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉPICERIE RADIS L’Épicerie Radis à l’île d’Orléans

Le mot s’est passé rapidement à l’île d’Orléans et à Québec : l’Épicerie Radis est un petit bijou à découvrir. Les spécialités italiennes (et entièrement végétaliennes) de l’endroit valent le détour. La chef fait tout maison, dont le « fauxmage », la pizza romaine et, bien sûr, les pâtes fraîches, comme de la lasagne bolognaise, des tortellinis épinards et basilic ou du spaghetti ricotta et citron.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

6970, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans