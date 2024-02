« Veut-on réellement vivre dans un État où l’on restreint les droits de différentes minorités et des gens en situation de vulnérabilité selon l’humeur et les évènements du moment ? » demandent les cosignataires.

Ce texte constitue une réflexion dans la foulée de la publication de la chronique « L’hôpital psychiatrique à ciel ouvert (4) »⁠1 de Patrick Lagacé ainsi qu’aux prises de position qui remettent en cause les droits fondamentaux des personnes vivant avec un problème de santé mentale.

François Winter Porte-parole et directeur général de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) et deux cosignataires*

La Commission d’examen des troubles mentaux du Québec (CETM) fait couler beaucoup d’encre depuis le tragique décès de Maureen Breau, tuée par Isaac Brouillard Lessard le 27 mars dernier. Si, durant cette enquête publique, l’on tente de comprendre les divers processus permettant de respecter les conditions émises par la CETM, toucher aux droits des personnes qui y sont évaluées n’est pas une solution.

Nous désirons amener un autre éclairage relativement au texte cité précédemment. Ainsi, après avoir fait un portrait du passé violent de Isaac Brouillard Lessard, Patrick Lagacé argumente en faveur du droit à la sécurité publique en stipulant que la solution est nécessairement l’internement (nous comprenons ici non volontaire) en hôpital psychiatrique de personnes violentes ou présumées violentes.

« Je sais que c’est fou d’avoir à le dire, mais je le dis quand même : c’est formidable, le respect des droits des malades violents récidivistes ou des gens qui ont des comportements menaçants dictés par des amis imaginaires… Mais le voisinage et l’entourage de ces gens-là ont aussi le droit de vivre sans crainte de se faire poignarder, tirer au fusil ou écraser par une auto par quelqu’un qui devrait être dans un hôpital psychiatrique. »

Ce qui est « fou » n’est pas d’avoir à rappeler que la sécurité de tous les citoyens et citoyennes est primordiale, c’est que les droits fondamentaux soient remis en question au détriment du droit à la sécurité publique.

Rappelons-le, il n’existe pas de droits exclusifs aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Lorsqu’on propose d’entraver des droits fondamentaux, on propose de le faire pour tout le monde.

Est-ce une solution ? Veut-on réellement vivre dans un État où l’on restreint les droits de différentes minorités et des gens en situation de vulnérabilité selon l’humeur et les évènements du moment ?

État mental et santé mentale

Il semble y avoir une confusion entre l’état mental d’une personne et la santé mentale au sens large. L’état mental de chacun de nous est évolutif. Celui de M. Brouillard Lessard l’était également. Que s’est-il réellement passé ? L’enquête de la coroner Kamel nous amènera possiblement un éclairage à ce sujet. Les solutions proposées pour répondre à des drames humains risquent de créer d’autres drames humains pour une multitude de personnes vivant avec un problème de santé mentale. Notons que ce n’est pas parce qu’une personne vit des problèmes de santé mentale qu’elle est dangereuse et violente.

À cet égard, il convient de citer un passage de l’introduction du guide En-Tête : reportage et santé mentale du forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme : « Un nombre infime de personnes ayant un trouble mental présente une menace pour les autres. En réalité, elles risquent plus d’être victimes de violence que responsables d’actes violents. »

Une personne concernée par des problèmes de santé mentale peut-elle être violente ? Oui. Mais est-ce que sa santé mentale crée sa dangerosité ? Aucune donnée probante ne permet de soutenir cet argument.

D’ailleurs, inutile de rappeler que la violence n’est pas exclusivement liée aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.

L’Association des groupes d’intervention en défense des droits et en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) et ses membres, les groupes de promotion, de vigilance et de défense des droits en santé mentale, interviennent auprès de la population depuis des années, afin de défaire les préjugés, la stigmatisation et la violence systémique que vivent les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.

Il est beaucoup plus dangereux de vivre avec problème de santé mentale que sans. À titre d’exemple, dans les dernières années sept personnes sur dix abattues par la police dans le Grand Montréal sont des personnes qui étaient en crise.

Une personne violente a un seul problème, celui de la violence.

Mettre strictement la responsabilité des actes de M. Brouillard Lessard sur l’application des recommandations de la CETM n’est qu’une facette d’une situation beaucoup plus large et complexe. Pour éviter des drames comme celui de Maureen Breau, il faut faire face à la question de la violence, pas celle de la santé mentale. Et la violence n’est pas un phénomène unidirectionnel.

L’AGIDD-SMQ invite les différentes parties prenantes à réfléchir à la situation dans sa globalité. Est-ce que les personnes vivant avec un problème de santé mentale sont bien traitées dans la société ? Avec des services suffisants dans la communauté près de leurs proches dans leur milieu de vie ? Souhaitons-nous comme société nous soustraire de nos droits au nom d’évènements malheureux, ou bien voulons-nous des services adaptés à nos besoins et qui nous ressemblent ?

L’enquête de la coroner Kamel nous amènera un nouvel éclairage sur ce malheureux drame. Mais lancer des pierres lorsqu’on vit dans une maison de verre peut risquer d’avoir des conséquences désastreuses pour de nombreuses personnes.

Cosignataires : Anne-Marie Boucher, co-coordonnatrice du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) ; Sylvain Dubé, directeur général du Réseau communautaire en santé mentale (COSME)

